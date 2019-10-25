Как научиться ходить на каблуках: советы от участниц "Топ-модель по-украински"

Не все участницы развлекательного шоу "Топ-модель по-украински" могут давать мастер-классы по ходьбе на каблуках. Некоторым красавицам пришлось этому учиться на проекте. Поэтому они охотно поделились своим опытом и дали полезные советы, которые могут помочь каждому украинцы с легкостью шагать на каблуках

Как известно, третий сезон популярного шоу "Топ-модель по-украински" ошеломил его сторонников. На проект, который выходит на "Новом канале", взяли трех харизматичных красавиц, которые никогда не носили обувь на каблуках. Чтобы покорять подиумы и в дальнейшем стать настоящими моделями, девушкам пришлось учиться прямо на проекте.

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Гоша Верховцева советует всем девушкам научиться держать равновесие. Для этого девушка рекомендует надеть обувь на шпильках, стать сперва на одну ногу, а затем на другую. Такая практика, по словам Гоши, помогла ей научиться ходить на каблуках.

"На проекте я довольно легко стала на каблуки, хотя сначала мою странную походку называли "кошачьей". Но я придумала свою систему тренировок. Нужно обуть туфли и поочередно стоять на одной ноге. Когда получится поймать равновесие, стоя только на одной ноге на "шпильке", то стоять на двух ногах будет совсем несложно. В какой-то момент мне даже начало нравиться ходить на каблуках", – поделилась Гоша Верховцева.



Участница "Топ-модель по-украински" Гоша Верховцева / Пресс-служба

А вот Екатерине Куличенко помогли только постоянные тренировки. В перерыве между съемками девушка надевала туфли на шпильке и пыталась удержаться на ногах. Впоследствии ее походка стала более уверенной.

"Считаю, что единственный способ научиться ходить на каблуках – это ходить на них! До проекта я всегда комплексовала из за высокого роста, поэтому каблуки для меня были под запретом. Единственный раз, когда обула туфли на шпильке, закончился тем, что я весь вечер просидела за столиком на своем же дне рождения. Уже на проекте, когда мы жили в модельном общежитии, я все время тренировалась. Ноги болели ужасно. Но это чудо – когда выходишь на подиум, боль как рукой снимает", – поделилась она.

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Участница "Топ-модель по-украински" Екатерина Куличенко / Пресс-служба

И пока все участницы "Топ-модель по-украински" придумывали свои техники, Ярина Самарик решила обратиться к психологии. Девушка убеждена: чтобы научиться ходить на каблуках, нужно избавиться от комплексов и не учитывать мнение других. Только так, по мнению Ирины, можно с легкостью стать на каблуки и ходить по улице не хуже, чем модели на подиумах. К сожалению, свой "рецепт" в учебе она вывела только после того, как покинула шоу "Топ-модель по-украински".

"Этим умением овладела только дома. Могу поделиться своим опытом. Во-первых, нужно отбросить страх быть смешной. Да, сначала ноги вообще не сгибаются в коленях, и твоя походка напоминает походку пьяного лесоруба. Но это пройдет! Во-вторых, прекрати обращать внимание на окружающих! Кто бы что ни говорил, надо верить в себя. В-третьих, найди для себя образец походки. Наблюдай за походкой, старайся ее копировать. И самое главное – все время ходи на каблуках!"– посоветовала Ярина Самарик.



Ярина Самарик – участница "Топ-модель по-украински" / Пресс-служба