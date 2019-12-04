Как не потерять эффектность в черном наряде: пример королевы Испании

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Королева Летиция продемонстрировала безупречный стиль / www.gettyimages.com

Испанская королева в очередной раз очаровала сеть публичным выходом. Ее Величество Летиция сумела быть в центре внимания в черном платье, которое часто называют неприметным.

Пока в Великобритании королева Елизавета II устроила шумный прием в Букингемском дворце, ее коллеги тоже отличились торжественным событием. В Мадриде прошла церемония награждения журналистов премией ABC. Поскольку королева Летиция также когда-то работала репортером, не обошла вниманием такое особое событие и лично поздравила бывших коллег.

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На церемонии Ее Величество сопровождала своего супруга Филиппа VI. И хотя монархи большое внимание уделили участникам и лауреатам премии, эффектный наряд Летиции сделал ее звездой вечера.

Перед камерами Ее Величество появилась в роскошном черном платье от знаменитого бренда Hugo Boss. Наряд был приталенным, поэтому подчеркнул идеальную фигуру королевы Испании. А вот ярким акцентом в образе Летиции стала бахрома, которая спадала с плеч представительницы современной монархии. Беспроигрышный стиль total black, который королева завершила туфлями-лодочками Manolo Blahnik и плетеным клатчем от Bottega Veneta, помог ей оставаться в центре внимания на протяжении всего вечера.

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

На этот раз Летиция выбрала массивные серьги из своей королевской коллекции, на которых виднелось немало драгоценных камней. Ее Величество завершила стильный look идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.

Стиль королеви Летиції
Стиль королевы Летиции / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Летиция, королева Испании
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