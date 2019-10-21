Как не потерять эффектности в черном наряде: пример королевы Испании

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Король и королева Испании перед международным турне
Король и королева Испании перед международным турне / www.gettyimages.com

Вслед за президентской четой Украины в Токио отправились представители королевской семьи. Испанский монарх Филипп VI и его очаровательная жена Летиция перед выездом приняли участие в традиционном фотокруге, засветив элегантные образы.

Пока неизвестно, сколько времени продлится международное турне королевской четы. Однако представители титулованных испанцев уже отметили, что Филипп VI и Летиция станут свидетелями коронации императора Нарухито, которая пройдет 22 октября. Супруги уже получили приглашение на несколько торжественных и светских мероприятий, после чего продолжат турне в Южной Корее.

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Перед тем, как сесть в частный самолет, король и королева Испании приняли участие в традиционной фотосессии в аэропорту Мадрида. Филипп VI и Летиция шагали по красной дорожке, охотно здороваясь с представителями прессы.

Журналисты LifeStyle 24 обратили внимание на символический наряд, который засветила знаменитая испанка. Ее Величество выбрала для визита в Японию черный штанный костюм, который является трендом этого сезона. К наряду Летиция подобрала любимую блузу темного цвета со светлыми полосками. Образ супруга монарха дополнила туфлями-лодочками на тонкой шпильке и украшениями из своей королевской коллекции. Сама обувь придала элегантности облику Летиции, а клетчатая блуза чуточку разбавила темный look знаменитой модницы.

Королівське подружжя Іспанії Королевская чета Испании / Getty Images

Королева Летиція перед вильотом до Японії

Королева Летиция перед вылетом в Японию / Getty Images

Такой выбор Ее Величества был очень символичным, ведь Летиция, как и Елена Зеленская, учла традиции японцев. В этом государстве черный цвет является знаком радости, поэтому родители невест выбирают именно его для церемонии. Таким образом Летиция продемонстрировала свою радость от того, что император Нарухито официально получит титул.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании Стиль и мода
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