Как невеста: актриса Приянка Чопра поразила роскошным образом в Каннах

Голливудская актриса Приянка Чопра в очередной раз ошеломила участников Каннского кинофестиваля-2019. На четвертый день громкого светского события она предстала перед камерами в белом платье, напоминала образ невесты.

72-й Каннский кинофестиваль привлек немалое внимание западных СМИ. Все потому, что во Францию приехали сотни голливудских звезд, которые представили экспертному жюри свои новинки.

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Среди гостей мероприятия ярко выделилась Приянка Чопра. Актриса индийского происхождения впервые приобщилась к Каннскому кинофестивалю, поэтому ее дебют на красной дорожке вызвал оживленное обсуждение. И не только платье, расшитое пайетками, вызвала шквал комментариев, но и ее выход без мужа Ника Джонаса. В некоторых таблоидах даже рассказали о вероятных недопониманиях в молодой семье.

Однако Приянка и Ник сумели с легкостью развеять все слухи эффектным совместным выходом. Голливудская пара выбрала total white: перед камерами супругов встал в элегантных вечерних нарядах, в которых напоминали невест. В частности, Приянка Чопра засветилась в пышном платье с фатином, а Ник Джонас – в классическом белом костюме с бабочкой. Влюбленные выглядели очень мило, а актриса поделилась десятками роскошных кадров с совместного выхода.