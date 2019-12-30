Как носить белую эко шубу: пример модели Эльзы Хоск

Шуба из искусственного меха стала одним из главных "маст-хевов" зимой 2019 года. Такой верхний эко наряд появился чуть ли не во всех гардеробах модниц. Также звезды демонстрируют, с чем носить этот атрибут.

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, ошеломила поклонников в социальных сетях стильным и комфортным зимним образом.

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На своей странице в инстаграме знаменитость разместила подборку фото, на которых она появилась в белоснежной шубе из искусственного меха. Эльза подчеркнула талию черным широким ремнем и завершила образ классическими джинсами и высокими сапогами на каблуках.

Позже Эльза продемонстрировала еще один стильный зимний образ. На этот раз модель соединила объемный пуховик от бренда Dior вместе с джинсами и высокими сапогами-казаками.