24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как носить белую эко шубу: пример модели Эльзы Хоск

1 Читати новину українською
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Шуба из искусственного меха стала одним из главных "маст-хевов" зимой 2019 года. Такой верхний эко наряд появился чуть ли не во всех гардеробах модниц. Также звезды демонстрируют, с чем носить этот атрибут.

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, ошеломила поклонников в социальных сетях стильным и комфортным зимним образом.

Читайте также: Модель Эльза Хоск обнажилась перед камерой: фото 18+

На своей странице в инстаграме знаменитость разместила подборку фото, на которых она появилась в белоснежной шубе из искусственного меха. Эльза подчеркнула талию черным широким ремнем и завершила образ классическими джинсами и высокими сапогами на каблуках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Позже Эльза продемонстрировала еще один стильный зимний образ. На этот раз модель соединила объемный пуховик от бренда Dior вместе с джинсами и высокими сапогами-казаками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
сегодня
27020
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Эльза Хоск Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
29 декабря 17:45 Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Альона Захарова 329
29 декабря 12:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 50931
29 декабря 10:15 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 19327
29 декабря 09:25 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 3201
28 декабря 20:50 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 1281
Новости
Больше новостей
Залиште відгук