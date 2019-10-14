Как носить белые брючные костюмы: примеры Николь Кидман и Марго Робби

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Марго Робби и Николь Кидман
Марго Робби и Николь Кидман / www.gettyimages.com

Голливудские звезды продолжают покорять красные дорожки трендовыми нарядами. Так, 13 октября Николь Кидман и Марго Робби посетили кинопремьеру, во время которой засветили стильные брючные костюмы.

Как известно, в Лос-Анджелесе состоялся допремьерный показ киноленты "Скандал" (Bombshell). Презентовать фильм приехали исполнительницы главных ролей – Марго Робби и Николь Кидман, которые привлекли внимание всех западных СМИ.

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Перед камерами знаменитые красавицы предстали в светлых брючных костюмах. Однако от появления в похожих образах Николь и Марго не расстроились, ведь выглядели они совсем по-разному. Образ Кидман состоял из брюк, удлиненного пиджака и блузки в полоску. А вот ее зажигательная коллега красовалась перед фотографами в брюках и пиджаке на завязках. Марго Робби не надела белья, что придало пикантности ее облику.

Ніколь Кідман і Марго Роббі
Николь Кидман и Марго Робби / Getty Images

Кроме этого, на красной дорожке появилась еще одна звезда фильма "Скандал" – Шарлиз Терон. Для публичного выхода она выбрала юбку из плиссе и удлиненный пиджак. Все звезды выглядели очень стильно, что отметили эксперты.

Головні зірки фільму
Главные звезды фильма "Скандал" / Getty Images

Что известно о фильме "Скандал"?Сюжет киноленты основан на скандальной истории, которая потрясла Голливуд в 2016 году. Сразу несколько сотрудниц американского канала Fox News заявили, что стали жертвами харассмента. По их словам, в секс-скандале был замешан главный директор канала Роджер Райс. Журналистки Мегин Келли, которую сыграла Шарлиз Терон, Гретчен Карлсон (Николь Кидман) и Кайла Посписил (Марго Робби) решили не замалчивать резонансное дело и объявили "войну" похотливому богачу.

Все актрисы настолько подружились во время съемок, что охотно посещают светские мероприятия вместе. Сейчас же киноманы в ожидании выхода фильма "Скандал", мировая премьера которого запланирована на 20 декабря 2019 года.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Марго Робби Николь Кидман Стиль и мода
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