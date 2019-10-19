Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото

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Как носить колготки осенью 2019 года
Как носить колготки осенью 2019 года / Коллаж LifeStyle 24

Колготки являются элементом базового гардероба любой девушки, особенно они нужны в холодные поры года. Колготки могут стильно дополнять образ, а также становиться главным акцентом в "аутфите". Как их стильно носить осенью 2019 года – читайте в материале редакции LifeStyle 24.

Колготки являются, безусловно, важным элементом образа. Добавим, что наиболее осторожно нужно сочетать наряды именно с колготками телесного цвета! Надо тщательно выбирать их под цвет вашей кожи, чтобы не получилось эффекта "загара", а также не отдавать предпочтение с блеском, который может значительно удешевить "аутфит".

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Наиболее универсальными являются колготки черного цвета, с которым ноги выглядят стройнее. Но также стоит осторожно комбинировать их с одеждой. К примеру, черные плотные колготки будут смотреться неуместно со светлым платьем из легких тканей.

Одним из трендов остаются цветные колготки. Авторство идеи принадлежит еще Кристиану Диору. Предлагаем вам несколько советов, как подобрать цвет и с чем носить колготки.

Как носить цветные колготки осенью 2019 года

1. Беспроигрышным вариантом станет выбор колготок в цвет обуви.

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

2. Не менее эффектно будет выглядеть образ, если колготки сделать главным цветовым акцентом.

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

3. Подобрать колготки в цвет платья или юбки.

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / PinterestЯк носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

4. Примерять колготки такого же цвета, как один из элементов в "аутфите".Як носити колготки восени 2019 року

Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Как носить колготки осенью 2019 года / Pinterest

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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