Как носить джинсовую юбку: пример королевы Иордании
Королева Иордании Рания после королевской свадьбы с монархом Абдаллой II очаровательная Рания стала настоящей иконой стиля и примером для подражания. Это благодаря своим ярким и одновременно сдержанным нарядам, которые она демонстрирует на официальных выходах.
13 февраля в столице Иордании Рания с мужем Абдаллой II встретили королеву Нидерландов Максиму, которая приехала с официальным визитом в Амман.
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Для выхода Максима примерила платье коричневого оттенка с геометрическими вставками, которую дополнила бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.
В то же время Рания подготовила для дневного образа юбку-миди из денима с завышенной талией. Также королева Иордании надела объемную черную рубашку и завершила образ туфлями от Dior с джинсовыми вставками.
Абдалла II, королева Максима и королева Рания / Getty Images
Королева Максима и королева Рания / Getty Images
Королева Максима, Абдалла II и королева Рания / Getty Images
Королева Максима и королева Рания / Getty Images