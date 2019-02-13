Как носить джинсовую юбку: пример королевы Иордании

Королева Иордании Рания после королевской свадьбы с монархом Абдаллой II очаровательная Рания стала настоящей иконой стиля и примером для подражания. Это благодаря своим ярким и одновременно сдержанным нарядам, которые она демонстрирует на официальных выходах.

13 февраля в столице Иордании Рания с мужем Абдаллой II встретили королеву Нидерландов Максиму, которая приехала с официальным визитом в Амман.

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Для выхода Максима примерила платье коричневого оттенка с геометрическими вставками, которую дополнила бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

В то же время Рания подготовила для дневного образа юбку-миди из денима с завышенной талией. Также королева Иордании надела объемную черную рубашку и завершила образ туфлями от Dior с джинсовыми вставками.



Абдалла II, королева Максима​ и королева Рания / Getty Images



Королева Максима и королева Рания / Getty Images



Королева Максима, Абдалла II​ и королева Рания / Getty Images



Королева Максима и королева Рания / Getty Images