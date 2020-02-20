Как носить юбку плиссе: советы от Андре Тана

Юбка плиссе в 2019-2020 годах стала своеобразным must have для модниц. Едва ли не все мировые бренды представили новые коллекции с такой одеждой. И с чем носить юбки плиссе – на помощь пришел дизайнер Андре Тан.

На инстаграм-странице Андре Тан часто советует своим поклонницам, как стильно сочетать вещи и на какую одежду стоит обратить внимание во время шопинга. На этот раз знаменитый украинский дизайнер решил рассказать, как благодаря юбке плиссе создать стильный образ, и открыл главные правила подбора одежды.

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"Есть два главных правила. Всегда выбирайте обувь в тон к юбке, или не очень контрастные цвета. Это удлинит ноги и сделает образ более утонченным. И монохромные образы всегда вытягивают силуэт, поэтому вы будете выглядеть визуально стройнее. Все просто", – рассказал Андре Тан .

Кроме этого, дизайнер объяснил, что между юбкой плиссе и гофре есть небольшая разница. Все дело в складках: в плиссе они параллельны друг другу, а в гофре – "гармошкой". Оба вида юбок сейчас имеют бешеную популярность в мире, поэтому Андре Тан решил на примерах показать, как они стильно будут выглядеть в сочетании с пиджаком или свитером оверсайз.



Андре Тан показал, как стильно носить юбку плиссе / Instagram / @ atan.ua



Советы от Андре Тана / Instagram / @ atan.ua



Как выглядеть стильно в юбке плиссе / Instagram / @ atan.ua