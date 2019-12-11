Как носить кюлоты в холодное время года: пример испанской королевы Летиции

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Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция, которая является любимицей многих модниц из-за умения сочетать люксовую одежду с демократическим масс-маркетом, осуществила очередной выход и ошеломила всех стильным casual-образом.

Во вторник, 10 декабря, Летиция посетила штаб-квартиру Фонда борьбы с наркоманией в Мадриде. Для встречи с представителями благотворительной организации стилисты испанской королевы в очередной раз подготовили ей интересный "аутфит".

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47-летняя экс-журналиска примерила укороченные классические кюлоты черного цвета, которые она дополнила теплым свитером с белым узором. Летиция подчеркнула талию узким поясом на брюках и завершила look металлическими челноками на высоких каблуках.

Такой выход королевы Испании в очередной раз доказал, что лаконичный образ с наименьшими контрастными деталями выглядит стильно и интересно.

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция​ / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Испании Летиция / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании Стиль и мода
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