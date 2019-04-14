Как носить классический тренч: стильный пример Иванки Трамп

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Колаж LifeStyle 24

Дочь президента США Дональда Трампа умеет продемонстрировать сдержанный и элегантный стиль, который дополняет трендовыми аксессуарами и превращает классический образ в яркий и актуальный.

Интересно наблюдать, как Иванка дает "второе дыхание" вещам базового гардероба. Снимки Иванки опубликовала одна из фан-групп в социальной сети Instagram.

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В субботу, 13 апреля, дочь Трампа попала в объективы папарацци в аэропорту Вашингтона. 37-летняя Иванка надела бежевый длинный тренч с поясом на талии, под который примеряла обычную белую рубашку, черные брюки и остроносые балетки. Интересным акцентом в образе стал шелковый платок на шее ярких цветов в тон сумки.

Женщина выглядела элегантно с прямыми волосами и нюдовым макияжем с легким акцентом на глазах.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Иванка Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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