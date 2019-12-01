Как носить кожаные брюки зимой: стильный пример Дженнифер Лопес

Кожаная одежда, безусловно, является самым популярным трендом 2019 года. Гардеробы едва ли не всех модниц пополнились юбками, рубашками или брюками из экокожи. Популярная певица Дженнифер Лопес также продемонстрировала стильный и комфортный look.

В пятницу, 29 ноября, Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци во время вечернего шопинга в Лос-Анджелесе. Читайте также: Фильм "Стриптизерши": как выглядит главная мошенница в реальной жизни – фото 18+ Певица для прогулки надела широкие кожаные брюки, которые она сочетала с черной водолазкой и длинным теплым пальто. Завершили удобный "аутфит" Джей Ло универсальные белые кроссовки. Также артистка собрала волосы в пучок и примерила очки в черной оправе вместе с золотыми сережками-кольцами.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер Лопес / Getty Images