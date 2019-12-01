Как носить кожаные брюки зимой: стильный пример Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Кожаная одежда, безусловно, является самым популярным трендом 2019 года. Гардеробы едва ли не всех модниц пополнились юбками, рубашками или брюками из экокожи. Популярная певица Дженнифер Лопес также продемонстрировала стильный и комфортный look.

В пятницу, 29 ноября, Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци во время вечернего шопинга в Лос-Анджелесе.

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Певица для прогулки надела широкие кожаные брюки, которые она сочетала с черной водолазкой и длинным теплым пальто. Завершили удобный "аутфит" Джей Ло универсальные белые кроссовки.

Также артистка собрала волосы в пучок и примерила очки в черной оправе вместе с золотыми сережками-кольцами.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Стиль и мода
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