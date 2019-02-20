Как носить кожаный плащ: пример пышнотелой Эшли Грэм

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм может похвастаться роскошной пышной фигурой. Знаменитость часто вдохновляет обычных девушек на то, что не нужно стесняться своего тела и экспериментировать со стилем.

Эшли Грэм продемонстрировала стильный образ поклонникам на своей странице в Instagram. Читайте также: В кожаном пальто и на каблуках: роскошный выход Моники Беллуччи в Милане Модель примерила короткий кожаный плащ, который соединила с водолазкой горчичного цвета и черной юбкой. Свой образ звезда завершила бежевыми остроносыми босоножками на высоких каблуках. Добавим, что эту обувь она уже надевала в сочетании с виниловыми обтягивающими брюками и короткой черной блузой. "В твоих мечтах ... скоро", – таинственно подписала снимки Эшли.

Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham

Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham

Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham

Эшли Грэм​ / Instagram-Stories / @ashleygraham

Эшли Грэм​ / Instagram-Stories / @ashleygraham