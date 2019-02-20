Как носить кожаный плащ: пример пышнотелой Эшли Грэм

51 Читати новину українською
Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм может похвастаться роскошной пышной фигурой. Знаменитость часто вдохновляет обычных девушек на то, что не нужно стесняться своего тела и экспериментировать со стилем.

Эшли Грэм продемонстрировала стильный образ поклонникам на своей странице в Instagram.

Читайте также: В кожаном пальто и на каблуках: роскошный выход Моники Беллуччи в Милане

Модель примерила короткий кожаный плащ, который соединила с водолазкой горчичного цвета и черной юбкой. Свой образ звезда завершила бежевыми остроносыми босоножками на высоких каблуках.

Добавим, что эту обувь она уже надевала в сочетании с виниловыми обтягивающими брюками и короткой черной блузой.

"В твоих мечтах ... скоро", – таинственно подписала снимки Эшли.


Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham


Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham


Эшли Грэм​ / Instagram / @ashleygraham


Эшли Грэм​ / Instagram-Stories / @ashleygraham


Эшли Грэм​ / Instagram-Stories / @ashleygraham

blog_ava
Пришло время поставить Россию на место: Порошенко обратился с предложением к ООН
сегодня
635
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Эшли Грем
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правдивая история бренда Victoria's Secret
сегодня 20:30 Правдивая история бренда Victoria's Secret
Марія Ягодка 30
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 19:45 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
180
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 18:30 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
298
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 18:02 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
4191
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
сегодня 17:29 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
164
Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
сегодня 10:05 Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
Юлія Девда 609
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук