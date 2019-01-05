Как носить красные платья: яркий пример от Эмили Блант

Голливудская актриса Эмили Блант, которая сыграла главную роль в новом фильме о Мэри Поппинс, засветила роскошный образ во время публичного выхода. Звезда выбрала красное платье, продемонстрировав, как яркие вещи могут подчеркнуть естественную красоту.

На днях в Калифорнии открылся 90-й международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, на который прибыло немало голливудских звезд. Актрисы сверкали в софитах фонарей и фотокамер, демонстрируя свои роскошные наряды. Среди всех гостей мероприятия ярко выделялась Эмили Блант.

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На кинофестиваль звезда приехала в роскошном красном платье с ассиметричным вырезом. Наряд Эмили Блант выбрала из коллекции бренда Roland Mouret. Платье выгодно подчеркнуло стройную талию актрисы и обнажило ее хрупкие плечи.



Эмили Блант на кинопремии в Калифорнии / Getty Images

Эффектный образ Эмили Блант дополнила элегантными серьгами и босоножками на каблуках. Звезда отказалась от колье, чтобы ее look был более изящным. Легкий макияж и собранные волосы в пучок завершили безупречный образ Эмили Блант.



Голливудская актриса Эмили Блант / Getty Images



Эмили Блант на светском мероприятии / Getty Images



Стильный образ Эмили Блант / Getty Images

Стоит отметить, что за участие в фильме "Мэри Поппинс возвращается" Эмили Блант получила знаковую награду. Кроме нее, награды получили актрисы Оливия Колман и Эмма Стоун.