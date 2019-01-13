Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании

Красный цвет давно стал классикой, но он не настолько базовый, чтобы выглядел идеально с любой другой деталью. Поэтому многие женщины хотя бы раз в жизни интересовались, как носить красный цвет в одежде.

Так, журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку последних 10 выходов испанской королевы Летиции, которая считается в Испании настоящей иконой моды.

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Бывшая журналистка и жена короля Испании Филиппа VI не боится экспериментировать с цветами и фактурами. Каждый ее выход очаровывает стильными представлениями в образе.

Чаще всего Летиция предпочитает color look – использование в одном образе одежды, обуви и аксессуаров одного цвета, которые совпадают по оттенку. Также женщина может сделать красный акцент в аутфит, дополнив его одеждой другого цвета (чаще всего белого цвета).

Заметим, что с красным нужно быть осторожным для того, чтобы не выглядеть слишком откровенно, а порой вульгарно. Поэтому никаких мини в сочетании с глубоким декольте. Королева Испании выбирает такие модели, чтобы выглядеть привлекательно, стильно и элегантно.

Выходы королевы Летиции в красном



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images