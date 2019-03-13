Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей

Брючный костюм стал своеобразным трендом 2018-2019 годов. В таком наряде знаменитости покоряли красные дорожки и участвовали в запланированных съемках. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать примеры, как красный костюм может сделать ваш вид очень эффектным.

От королевских лиц до голливудских звезд – все красавицы мира уже успели засветиться в трендовых брючных костюмах. Особенно приглянулся им красный цвет, ведь такое одеяние бросается в глаза и помогает выделиться из толпы.

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Как лучше носить красный костюм и с чем его соединить – журналисты LifeStyle 24 подобрали яркие примеры знаменитостей, которые могут помочь создать идеальный весенний look.

Королева Летиция

Испанская королева любит яркие наряды. Именно поэтому во время празднования 500-летия кругосветного путешествия легендарного португальца Фернана Магеллана она одела красный брючный костюм. Летиция дополнила свой образ легкой блузкой такого же цвета и обувью на каблуке.

После торжеств Ее Величество продемонстрировала, с чем можно носить трендовую одежду. Королева Летиция подобрала стильное пальто белого цвета с поясом и шарф, что выглядело очень эффектно.



Роскошный look королевы Летиции / Getty Images



Королева Летиция в ярком наряде / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images

Ольга Сумская

Не менее эффектно выглядела и украинская актриса Ольга Сумская. Для участия в телепередаче она выбрала красный брючный костюм, который соединила с белой шифоновой рубашкой.



Ольга Сумская перед эфиром / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Иванка Трамп

Любит поражать сторонников и политик Иванка Трамп. Дочь президента надела красный брючный костюм на церемонию подписания закона О техническом образовании. После торжественного события очаровательная Иванка отправилась во Флориду, показав фотографам вблизи свое роскошное одеяние.



Иванка Трамп на торжественном подписании закона / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп / Instagram / @ivankaupdates

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Виктория Бекхэм

А вот дизайнера и экс-певицу Викторию Бекхэм можно смело назвать гуру брючных костюмов. В ее гардеробе трендовых нарядов очень много, однако обычно звезда выбирает именно костюмы.

Во время Недели моды в Нью-Йорке знаменитая модельер надела роскошный красный костюм и белую рубашку. Брюки-клеш и пиджак с мужского плеча невероятно подходили Виктории Бекхэм.



Яркий образ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Нью-Йорке / Getty Images



Виктория Бекхэм в Нью-Йорке​ / Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли

Модель Рози Хантингтон-Уайтли покрасовалась в красном костюме во время визита в Лондон. Там знаменитая манекенщица приняла участие в мини-фестивале, организованном издателями британского глянца Elle. Рози одела красные брюки, которые подчеркнули ее стройные ножки, на тон темнее пиджак и белую футболку.



Рози Хантингтон-Уайтли в Лондоне / Instagram / @elleuk



Рози Хантингтон-Уайтли в костюме Виктории Бекхэм / Instagram / @rosiehw

Алессандра Амброзио

Как превратить брючный костюм в сексуальный образ прекрасно знает модель Алессандра Амброзио. Звезда пришла на светское событие в роскошных красных штанах и топе, которые были расшиты пайетками. К эффектному наряду манекенщица подобрала босоножки на каблуке, которые дополнили соблазнительный look.





Модель Алессандра Амброзио на вечеринке / Getty Images



Алессандра Амброзио / Getty Images