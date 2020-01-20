Как носить монохромный наряд: эффектный пример Иванки Трамп

Советник американского президента Иванка Трамп в очередной раз доказала, что разбирается в модных трендах. Для официальных встреч она выбрала монохромный образ, который на пике популярности.

Все дизайнеры в один голос заявляют: не знаете, что надеть – выберите монохромный образ. В 2019-2020 годах наряд одинакового цвета имеет огромную популярность, ведь, по словам экспертов, он всегда придает элитности виду. Это правило решила использовать дочь главы Белого дома и известная американская модница Иванка Трамп.

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В течение недели политик осуществила несколько официальных выходов, во время которых засветила трендовый брючный костюм и водолазку. Наряд Иванки Трамп имел одинаковый принт и отличался только оттенком цвета. Образ модница решила дополнить элегантной прической, эффектным макияжем с акцентом на глаза и украшениями.



Иванка Трамп на официальной встрече / Instagram / @ivankatrump

Известно, что в таком наряде Иванка Трамп уехала в штат Джорджия. Там политик встретилась с благотворителями, которые выступают против торговли людьми. Среди участников сообщества – жертвы, которым удалось выжить и вернуться в США. Люди вдохновили Иванку Трамп на созыв внеочередного саммита и преодоление преступности.

"На этой неделе я посетила две организации, которые выступают против торговли людьми в Атланте, штат Джорджия. Я многому научилась от смелых представителей сообщества, с которыми я познакомилась и узнала об ужасах торговли людьми и пути к выздоровлению после этого. Я проведу саммит в Белом доме, который будет сосредоточен на том, чтобы покончить с этими преступлениями!" – заявила Иванка Трамп.



Стильный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump