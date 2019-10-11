Как носить одежду из экокожи: эффектные примеры представительниц королевских семей

Кожаная одежда или из экокожи стала трендом 2019 года. Поэтому едва ли не все модницы поспешили приобрести хотя бы одну вещь из новых коллекций. Но с чем носить такой наряд – журналисты LifeStyle 24 решили продемонстрировать на примере представительниц королевских семей.

Пожалуй, все привыкли представлять принцесс в роскошных платьях и элегантных костюмах. Однако современные представительницы королевских семей также следят за трендами, пополняя свой гардероб стильными новинками. Не обходят они вниманием и кожаную одежду, которую умело сочетают с рубашками. А как представительницы королевских семей превращают грубое изделие в элегантное – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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Меган Маркл

Жена принца Гарри любит нарушать королевские правила и удивлять общественность трендовым нарядом. Еще в 2018 году удивила всех во время поездки в графство Сассекс, титул которого им присвоила королева Елизавета II. Перед камерами Меган Маркл появилась в кожаной юбке темно-зеленого цвета и рубашке. Образ знаменитая модница дополнила туфлями на каблуках, светлым пальто и сумочкой.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Королева Летиция

Испанская королева тоже имеет в своем гардеробе одежду из экокожи. Во время публичного выхода Летиция засветилась в лосинах, которые дополнила белой удлиненной жилеткой с черными пуговицами от Massimo Dutti. В сочетании с туфлями-лодочками образ имел более элегантный вид, а вот с балетками – обычный.



Королева Летиция / Getty Images



Король Филипп VI и его жена Летиция / Getty Images

Экспериментировала королева и несколько лет назад. В 2017-м Летиция вышла к общественности в кожаной юбке и стильной белой блузке с полосками. Образ не потерял актуальности и сегодня, поэтому любая модница может с легкостью повторить его.



Королева Летиция в 2017 году / Hello Magazine

Королева Нидерландов

Не менее эффектно выглядела и королева Нидерландов Максима. На встрече с предпринимателями, которая состоялась в сентябре 2019 года, она предстала перед камерами в кожаных кюлотах и блузке в горошек. Образ Ее Величество дополнила туфлями на каблуках.



Королева Нидерландов Максима / Getty Images

Королева Иордании

А вот королева Рания еще со свадьбы с Абдаллой II пытается изменить привычные стереотипы относительно дресс-кода. Иорданская красавица каждый раз демонстрирует публике трендовые образы, не обходя вниманием кожаные наряды. Так, на встречу с искусствоведами она надела грубую куртку в стиле рок-исполнителей. Такой наряд королева Иордании дополнила классическими брюками и белой рубашкой с едва заметной вышивкой.



Королева Рания в галерее (февраль, 2019) / Instagram / @ queenrania

А во время международной поездки во Францию 48-летняя королева Рания засветилась в стильном костюме из экокожи, который только подчеркивал ее элегантность и изящество. Ее Величество надела пиджак-рубашку с зауженной талией и пышную юбку с кружевными вставками. Выглядела королева Рания, как всегда, великолепно.



Президентская чета Франции принимают короля и королеву Иордании/ Getty Images