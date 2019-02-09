Как носить одежду персикового цвета: пример Бейонсе

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американская поп-дива Бейонсе любит хвастаться своими последними новинками из гардероба и умением составлять стильные образы для выходов.

Новые яркие снимки Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram.

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В серии фотографий знаменитость показала, как можно и с чем надевать наряд персикового цвета. Сначала певица примерила шелковое мини-платье с соблазнительными вырезами на талии. Бейонсе дополнила образ коричневой сумкой и босоножками на высоком каблуке телесного цвета.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce


Бейонсе / Instagram / @beyonce

Следующим вариантом стал комбинезон также персикового цвета. Звезда сочетала его с белыми туфлями, очками и маленькой сумкой, которая украшена жемчугом.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе Стиль и мода
Источник: 24 канал
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