Как носить пиджак на голое тело: соблазнительные примеры звезд

48 Читати новину українською
Как носить пиджак на голое тело
Как носить пиджак на голое тело / 24 канал

Пиджак на голое тело стал своеобразным трендом в мире моды. На протяжении года звезды одна за другой эпатировали в стильном наряде. Пикантные образы они охотно демонстрировали на красных дорожках, светских мероприятиях или же во время публичных выходов..

Знаменитости всегда стремятся выглядеть соблазнительно и игриво, чтобы подогревать интерес общественности к себе. Для этого они часто выбирают мини-платья или же "голые" наряды. Однако и в классических пиджаках можно выглядеть очень пикантно – это доказали популярные модели, актрисы и певицы.

Читайте также: Для заядлых модников: как носить зимние мини-шарфы для лодыжек

В пиджаках на голое тело звезды соблазнительно подчеркивали свои формы. Не забывали они экспериментировать с цветами и тканью, что придавало эффектности их образам. Журналисты LifeStyle 24 подобрали различные примеры, которые можно играть каждой модницы.

Ким Кардашян 

Леди Гага

Тина Кароль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Джиджи Хадид

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (fan) (@slaygihadid)

Настя Каменских

Меган Фокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ????? ??? ???? (@meganfox.fans)

Бейонсе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Искра Лоуренс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Рита Ора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

Ирина Шейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Ольга Куриленко 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Ким Кардашян Джиджи Хадид Тина Кароль
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
26 декабря 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
90
Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
26 декабря 20:06 Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
3062
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
26 декабря 17:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 33058
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
26 декабря 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
88
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
26 декабря 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
39271
Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
25 декабря 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
Юлія Михайлова 1038
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук