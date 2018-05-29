Как носить пиджак на голое тело: соблазнительные примеры звезд

Пиджак на голое тело стал своеобразным трендом в мире моды. На протяжении года звезды одна за другой эпатировали в стильном наряде. Пикантные образы они охотно демонстрировали на красных дорожках, светских мероприятиях или же во время публичных выходов..

Знаменитости всегда стремятся выглядеть соблазнительно и игриво, чтобы подогревать интерес общественности к себе. Для этого они часто выбирают мини-платья или же "голые" наряды. Однако и в классических пиджаках можно выглядеть очень пикантно – это доказали популярные модели, актрисы и певицы.

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В пиджаках на голое тело звезды соблазнительно подчеркивали свои формы. Не забывали они экспериментировать с цветами и тканью, что придавало эффектности их образам. Журналисты LifeStyle 24 подобрали различные примеры, которые можно играть каждой модницы.

Ким Кардашян

Леди Гага

Тина Кароль

Джиджи Хадид

Настя Каменских

Меган Фокс

Бейонсе

Искра Лоуренс

Рита Ора

Ирина Шейк

Ольга Куриленко