Как носить платья из 90-х: Белла Хадид показывает на собственном примере

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Белла Хадид
Белла Хадид / Getty Images

Накануне, 9 октября, Белла Хадид отметила свое 23-летие. Для встречи с близкими друзьями известная американская модель надела платье в стиле 90-х.

Несмотря на свой статус в мире моды для празднования 23-летия Белла Хадид собрала небольшую компанию близких друзей и родных, пригласив их в один из самых престижных ресторанов Нью-Йорка. Отмечать свой 23 день рождения Белла Хадид решила в скромном платье в стиле 90-х.

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Бархатное платье обтягивающего фасона подчеркнуло стройную фигуру модели. Оттенки наряда подходили к ее шоколадному загару и напомнили о том, что стиль 90-х сейчас занимает первые строчки трендов нового сезона. Под яркое платье Белла надела массивные сапоги из питона и собрала волосы в хвост. Ее стильный образ завершили серьги-кольца из желтого золота и небольшая черная сумка, которую она держала на плече.

Белла Хадід
Белла Хадид / Getty Images 

Белла Хадід
Белла Хадид / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Белла Хадид Стиль и мода
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