Как носить платья с цветочным принтом: яркий пример Ольги Сумской

Каждая женщина стремится выглядеть стильно и при этом нежно. В таком случае платье с цветочным принтом идеально подходит для светского выхода или торжественного мероприятия. Это продемонстрировала украинская актриса Ольга Сумская.

День рождения дочери

В сети знаменитость опубликовала серию фото с дня рождения старшей дочери Антонины. На празднование звездная мамочка пришла в миди-платье с нежным цветочным принтом и рукавом. К наряду Ольга Сумская подобрала обувь на каблуке и маленькую сумку малинового цвета.

Читайте также: В цветочном платье с декольте: Оля Фреймут показала нежное фото



Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Платье с цветочным принтом в гардеробе Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska

Читайте также: Она меня называет "Уля", – Ольга Сумская рассказала о 2-летней внучке

Конкурс красоты Miss Blonde Ukraine

Однако не только семейные мероприятия знаменитая красавица посещает в наряде с цветочным принтом. На днях Ольга Сумская стала приглашенной гостьей на Miss Blonde Ukraine. 52-летняя блондинка выглядела не менее роскошно, чем конкурсантки, надев яркое миди-платье. К нему Ольга Сумская подобрала красные туфли на каблуке и клатч.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Украинская актриса на светском мероприятии / Instagram / @olgasumska

День вышиванки

Национальный наряд Ольга Сумская тоже выбирает с растительным орнаментом. Перед Днем вышиванки актриса продемонстрировала три разных платья с большими бутонами цветов. К ним Ольга Сумская подобрала белые кроссовки, которые добавили образу современности и обыденности.



Вышиванки Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska