Как носить платья с цветочным принтом: яркий пример Ольги Сумской

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Ольга Сумская показала, как носить платье с цветочным принтом
Ольга Сумская показала, как носить платье с цветочным принтом / Instagram / @olgasumska

Каждая женщина стремится выглядеть стильно и при этом нежно. В таком случае платье с цветочным принтом идеально подходит для светского выхода или торжественного мероприятия. Это продемонстрировала украинская актриса Ольга Сумская.

День рождения дочери

В сети знаменитость опубликовала серию фото с дня рождения старшей дочери Антонины. На празднование звездная мамочка пришла в миди-платье с нежным цветочным принтом и рукавом. К наряду Ольга Сумская подобрала обувь на каблуке и маленькую сумку малинового цвета.

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Акторка Ольга Сумська
Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Сукня з квітковим принтом в гардеробі Ольги Сумської
Платье с цветочным принтом в гардеробе Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska

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Конкурс красоты Miss Blonde Ukraine

Однако не только семейные мероприятия знаменитая красавица посещает в наряде с цветочным принтом. На днях Ольга Сумская стала приглашенной гостьей на Miss Blonde Ukraine. 52-летняя блондинка выглядела не менее роскошно, чем конкурсантки, надев яркое миди-платье. К нему Ольга Сумская подобрала красные туфли на каблуке и клатч.

Ольга Сумська
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Українська акторка на
Украинская актриса на светском мероприятии / Instagram / @olgasumska

День вышиванки

Национальный наряд Ольга Сумская тоже выбирает с растительным орнаментом. Перед Днем вышиванки актриса продемонстрировала три разных платья с большими бутонами цветов. К ним Ольга Сумская подобрала белые кроссовки, которые добавили образу современности и обыденности. 


Вышиванки Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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