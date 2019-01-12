Как носить самый актуальный цвет 2019 года: пример Энн Хэтэуэй – фото

11 января состоялась премьера фильма "Море соблазна" в Лос-Анджелесе, в котором голливудская актриса Энн Хэтэуэй играет главную роль вместе с Мэттью Макконахи.

Для выхода Хэтэуэй надела костюм болгарского бренда Petar Petrov кораллового цвета. Именно "Living Coral" институт цвета Pantone выбрал самым актуальным оттенком 2019 года.

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Свой образ актриса дополнила замшевыми туфлями серо-зеленого цвета, серьгами и часами. Добавим, что монохром также в тренде, и немало звезд экспериментируют с подобными аутфитами в разных цветах.

Завершили образ Энн лаконичная укладка и натуральный макияж с минимальным акцентом на глазах и светло-розовой помадой.



Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй / Getty Images



Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй / Getty Images

Отметим, что в ленте "Море соблазна" по сюжету Карен, которую играет Энн Хэтэуэй, врывается в спокойную и беззаботную жизнь своего бывшего мужа Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи). Раньше по своей глупости она бросила его ради богатой и роскошной жизни. Однако не все оказалось так безоблачно. Ее новый избранник, хотя и миллионер, в то же время жестокий тиран. Поэтому Карен обращается к бывшему возлюбленному с просьбой убить ее нынешнего мужа. Дилл начинает подозревать, что в ситуации женщины не все так просто, когда в его жизни тоже начинают происходить странные вещи. Невольно он стал участником опасной игры, в которой от каждого его выбора зависит, будет ли жить он дальше.

Трейлер к фильму "Море соблазна": смотрите видео