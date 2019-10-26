Как носить самый модный цвет осени 2019: урок стиля от звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк

Известная голливудская актриса, сыгравшая главную роль в британском сериале "Игра престолов" прогулялась по Лондону в стильном образе. Эмилия Кларк отдала предпочтение трендовому оттенку, совместив его с базовым цветом.

Сериал "Игра престолов" завершился, но карьера Эмилии Кларк будто переживает свое новое начало. В октябре она путешествует по популярным городам, презентуя новую картину с ее участием - "Последнее Рождество", трейлер к которому уже давно взорвал Сеть.

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Так, на днях Эмилия Кларк посетила с промотуром столицу Великобритании, Лондон. Для очередного фотокруга и интервью знаменитость выбрала трендовый наряд осени 2019-брючный костюм терракотового цвета. Согласно модным тенденциям сезона, пиджак, из-под которого виднелся темный топ, был размера oversize, а брюки-свободного кроя.

Наряд кирпичного оттенка украшали черные пуговицы, а образ дополняли бежевые туфли-лодочки на каблуке и массивные серьги-кольца.



Эмилия Кларк в Лондоне / Getty Images