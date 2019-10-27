Как носить синий комбинезон: уроки стиля от Деми Мур

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Деми Мур
Деми Мур / www.gettyimages.com

56-летняя актриса Деми Мур ошеломила своим появлением в женском реабилитационном центре в Лос-Анджелесе The Peggy Albrecht Friendly House в субботу, 26 октября.

Деми Мур, которая раскрыла накануне подробности о том, как стала жертвой изнасилования в своих мемуарах "Наизнанку" (Inside Out), на мероприятии вручила награду Friendly House Awards американской актрисе Лине Данэм.

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Для выхода Деми подготовила эффектный "аутфит", который идеально будет смотреться как днем, так и ночью. Брюнетка надела комбинезон темно-синего цвета с длинными рукавами и оригинальным декольте.

Актриса в очередной раз продемонстрировала идеальное чувство стиля, совместив наряд с белыми туфлями-лодочками на каблуках, сумкой и часами. Добавим, что такой look может стать отличным casual-образом, если сменить обувь на комфортные белые кроссовки, к примеру.

Стилисты Мур завершили ее образ распущенными волнистыми волосами и легким макияжем.

Демі Мур
ДемиМур / Getty Images

Демі Мур
​Деми Мур / Getty Images

Демі Мур
​Деми Мур / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Стиль и мода LifeStyle Голливуд
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