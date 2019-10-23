Как носить твидовую юбку: стильный пример Донателлы Версаче
Итальянский модельер Донателла Версаче, которая является ярким воплощением стиля собственного модного дома, демонстрирует роскошные образы даже во время рабочих будней.
В осенние и весенние времена года одним из самых любимых элементов гардероба Донателлы Версаче становятся юбки длины мини – кожаные, латексные и другие. 64-летняя итальянка продемонстрировала один из стильных casual-образов, который выглядит сексуально и сдержанно одновременно.
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Донателла, когда готовилась к эффектному шоу новой коллекции Versace, на первый день примерки моделей надела твидовую юбку в коричнево-красных оттенках, которая стала главным акцентом в образе.
Версаче дополнила свой образ черными непрозрачными колготками, черной водолазкой и трендовыми сапогами-казаками. Look Донателлы завершает идеальная укладка с ровными волосами и макияж с акцентом на глазах.
Добавим ,что такой "аутфит" является очень универсальным и простым, ведь он прекрасно подходит для дневного и вечернего выходов.
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace
Донателла Версаче / Instagram / donatella_versace
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