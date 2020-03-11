Как носить вещи с тропическим принтом: советы Андре Тана в фото

Сразу после феерического выхода Дженнифер Лопес на показе Versace весь мир не сомневался: тропический принт станет трендом нового сезона. так и случилось: все популярные бренды представили свои коллекции с таким нарядом. А с чем его носить – посоветовал украинский дизайнер Андре Тан.

На инстаграм-странице он опубликовал очередной сообщение, которое привлекло внимание всех модниц. Андре Тан, который также представил коллекцию летней одежды с тропическим принтом, на примерах решил показать, почему стоит приобрести трендовую одежда.

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Тропический принт! Надеюсь, помнят эффектное появление Дженнифер Лопес в тропическом платье от Versace? Вот вот! Главный тренд будущего лета был определен моментально. Веревка вместо пояса! Ну конечно! Какие джунгли без веревки? Именно она станет главным аксессуаром этой весной! Идеально как под элегантное платье, так и под утилитарный комбинезон,

– отметил Андре Тан.

Дизайнер утверждает, вещи с тропическим принтом будут стильно смотреться и на модницах, которые не могут поехать на курорт. Носить такой наряд можно везде: на вечеринки, в офис или на романтические встреча с любимым. В любом случае девушка будет выглядеть ярко и эффектно.

"Носить одежду из пальмовыми листьями уместно везде! В противном случае вы просто лишаете себя ярких образов. Тропический принт уместен даже в офисе! А если вы захотите уменьшить его излишнюю экспрессивность, достаточно разбавить образ однотонным жакетом. Поэтому смотрите и вдохновляйтесь сочными образами будущего лета" , – добавил модельер.



Как носить одежду с тропическим принтом / Instagram / @atan.ua



Советы Андре Тана/ Instagram / @atan.ua



Одежда с тропическим принтом / Instagram / @atan.ua



Эффективные советы модницам на лето / Instagram / @atan.ua



Монохромный тропический образ – тренд сезона / Instagram / @atan.ua