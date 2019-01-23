Как носить змеиный принт с красными брюками: новый выход Виктории Бекхэм

Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм 22 января представила в Нью-Йорке новую коллекцию одежды совместно со спортивным брендом Reebok. Позже вечером для того, чтобы отпраздновать запуск новой линейки Reebok x VictoriaBeckham Виктория отправилась в ресторан в компании мужа Дэвида Бекхэма, сына Бруклина и его новой девушки Ханы Кросс.

Для выхода Виктория Бекхэм подготовила очередной стильный комплект одежды. Дизайнер примеряла расклешенные брюки красного цвета, которые соединила с блузкой со змеиным принтом.

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К своему образу звезда подобрала питоновий клатч, черное пальто и туфли на высоких каблуках. Поэтому Виктория ростом 163 см получила эффект удлиненных ног.



Виктория Бекхэм​ / Getty Images



Виктория Бекхэм​ / Getty Images

Ее муж, футболист Дэвид Бекхэм надел для выхода классические джинсы, белую футболку, серое худи, которые соединил с кожаными черными туфлями и пальто в тон.



Виктория и Дэвид Бекхэм / Getty Images

Старший сын дизайнера Бруклин Бекхэм также сопровождал звездных родителей. Рядом с ним – его новая муза, любимая девушка Хана Кросс.



Бруклин Бекхэм с девушкой Ханой Кросс​ / Getty Images



Семейство Бекхэмов и ​Хана Кросс / Getty Images

Семейство Бекхэмов и ​Хана Кросс / Getty Images