Как носить змеиный принт с красными брюками: новый выход Виктории Бекхэм
Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм 22 января представила в Нью-Йорке новую коллекцию одежды совместно со спортивным брендом Reebok. Позже вечером для того, чтобы отпраздновать запуск новой линейки Reebok x VictoriaBeckham Виктория отправилась в ресторан в компании мужа Дэвида Бекхэма, сына Бруклина и его новой девушки Ханы Кросс.
Для выхода Виктория Бекхэм подготовила очередной стильный комплект одежды. Дизайнер примеряла расклешенные брюки красного цвета, которые соединила с блузкой со змеиным принтом.
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К своему образу звезда подобрала питоновий клатч, черное пальто и туфли на высоких каблуках. Поэтому Виктория ростом 163 см получила эффект удлиненных ног.
Виктория Бекхэм / Getty Images
Виктория Бекхэм / Getty Images
Ее муж, футболист Дэвид Бекхэм надел для выхода классические джинсы, белую футболку, серое худи, которые соединил с кожаными черными туфлями и пальто в тон.
Виктория и Дэвид Бекхэм / Getty Images
Старший сын дизайнера Бруклин Бекхэм также сопровождал звездных родителей. Рядом с ним – его новая муза, любимая девушка Хана Кросс.
Бруклин Бекхэм с девушкой Ханой Кросс / Getty Images
Семейство Бекхэмов и Хана Кросс / Getty Images
Семейство Бекхэмов и Хана Кросс / Getty Images