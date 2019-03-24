Как обычная мама: Кейт Миддлтон отправилась с детьми на прогулку парком

93 Читати новину українською
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что несмотря на королевский титул является обычной британкой. Жена принца Уильяма удивила поклонников неожиданным появлением в городском парке.

Кейт Миддлтон после королевской свадьбы в 2011 году не стремится менять свои привычки. Так, герцогиня любит ходить на шопинг в обычные супермаркеты, где выбирает товары со скидкой, а ее гардероб пестрит одеждой из масс-маркетов. Такой же простоты она придерживается и в воспитании детей.

Читайте также: Кейт Миддлтон продемонстрировала свои художественные умения во время официального мероприятия: фото и видео

На днях ошарашенные британцы рассказали в сети о неожиданной встрече с Кейт Миддлтон. Знаменитая мамочка отправилась в Кенсингтонские сады, расположенные рядом с королевской резиденцией, с двумя старшими детьми – 5-летним Джорджем и 3-летней Шарлоттой. Герцогиня Кембриджская с удовольствием приветствовалась с прохожими.

По словам очевидцев, Кейт везла дочь в коляске, а ее сын ехал рядом с ней на велосипеде. Своими эмоциями от встречи пользователи сети поделились в Twitter.

Кто прошел мимо меня, когда я прогуливался по Кенсингтонским садам? Кейт Миддлтон везла принцессу Шарлотту в коляске, а принц Джордж ехал на велосипеде, – рассказал один из очевидцев.

"Я только что шла мимо Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты", "Так необычно: мы пришли в Кенсингтонские сады, и, не зная, можно ли там гулять, прошлись рядом с Кейт Миддлтон", – написали ошарашенные люди.

Как известно, герцогиню Кембриджскую и ее детей всегда сопровождают телохранители. Они запрещают прохожим делать любые фото Кейт Миддлтон или ее потомков. Но иногда искусным блогерам все же удается обойти все меры безопасности охранников и сделать несколько обыденных кадров с близкими принца Уильяма.

 

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
4535
Теги: Дети и несовершеннолетние Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4533
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
сегодня 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
3
Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
23 марта 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
Альона Захарова 461
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
22 марта 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 659
Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
22 марта 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
Юлія Турелик 127
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук