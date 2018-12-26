Как обычная мама: Кейт Миддлтон с детьми совершила покупки в супермаркете

Накануне Рождества все британские магазины предложили клиентам выгодные скидки на товары. Не забыла прикупить акционные товары и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Представители королевской семьи все больше показывают, что они такие же, как и обычные британцы. Так, принцы Уильям и Гарри любят рассказывать забавные истории и не боятся того, чтобы над ними смеялись. А вот Кейт Миддлтон – известная поклонница масс-маркетов и доступных брендов.

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Однако не только в выборе наряда герцогиня Кембриджская предпочитает простоту, но и в покупке подарков и продуктов. Как сообщает The Sun, Кейт со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой – совершила шопинг в дисконтном магазине The Range.

Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала неприметный наряд: куртку зеленого цвета и приталенные брюки. Жена принца Уильяма сплела свои волосы в хвост, придав образу обыденности.



Кейт Миддлтон совершила покупки в обычном магазине / The Sun

По словам очевидцев, Кейт закупила много товаров для детей, в частности, наборы для рисования и книги. Сами же британцы были приятно удивлены от такого появления герцогини. Пока Кейт Миддлтон, как и все другие покупатели, стояла в очереди к кассе, ее сторонники сделали несколько фото.

Мне пришлось два раза посмотреть, чтобы убедиться: это она. Никогда бы не подумала, что встречу членов королевской семьи на шопинга в этом магазине,

– рассказали взволнованные британцы.



Герцогиня Кейт Миддлтон скупиал товары перед Рождеством / The Sun

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон и ее детей сопровождали охранники. Однако они не мешали людям общаться с герцогиней Кембриджской или просто здороваться с ней. А вот от селфи с поклонниками она деликатно отказалась, ведь, согласно протоколу, королевская семья не может делать такие фото.



Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / The Sun