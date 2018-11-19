Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы

Правильный уход за кожей лица – основа идеального вида каждой женщины. Поэтому все красавицы мира еще с подросткового возраста учатся очищать поры, обращаясь за советами к косметологу. Однако сделать это можно и в домашних условиях.

Каждая женщина стремится выглядеть идеально, поэтому ежегодно тратит тысячи гривен на косметику и лечебные средства, которые помогают ей поддерживать здоровье кожи и омолаживать ее.

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Наверное, наиболее настойчиво красавицы стремятся избавиться от покраснений, угрей и черных точек, которые выглядят непривлекательно. Все эти проблемы можно с легкостью замаскировать с помощью косметики, однако от этого состояние кожи только ухудшается.

В основном, столкнувшись с угрями и черными точками, украинки сразу же начинают наносить на проблемные участки немало средств, которые в итоге вредят им, или усиленно трут кожу в надежде, что поры таким образом очистятся. Однако от такого механического воздействия страдает красота кожи.



Как очистить поры лица / Unsplash

Косметологи убеждают, что только правильный уход за лицом и еженедельное очищение пор помогут сохранить привлекательность кожи и избежать лишних хлопот и походов к врачам. Для эффективного результата процедуры стоит повторять не более, чем 1-2 раза в неделю.

Как очистить поры лица в домашних условиях

Одним из эффективных способов очищения кожи является горячий компресс. Таким методом пользовались задолго до появления бьюти-салонов. Для этого в горячую воду окуните чистое полотенце, хорошо отожмите его и поставьте на очищенное от любой косметики лицо (используйте не слишком горячую воду, чтобы не обжечь кожу рук и лица). Продержите компресс, пока он остынет.

После процедуры умойте лицо чуть теплой водой, чтобы очистить распаренные поры, а затем холодной, чтобы их закрыть. Такой простой способ поможет глубоко очистить кожу и уменьшить количество черных точек. При этом не стоит выдавливать угри, так как при неправильном подходе можно занести на кожу инфекцию.



Очищать кожу лица нужно правильно / Usplash

Наверное, самым действенным и самым простым способом очищения кожи является использование средств из бамбукового черного угля Black Clean от "Витэкс". Компоненты маски притягивают загрязнения кожи, токсины, излишки кожного жира и с легкостью выводят их.

Нанесите средство для очищения кожи на увлажненное лицо и оставьте его на несколько минут. После этого круговыми движениями помассируйте кожу, особое внимание уделяя зоне носа и подбородку. Не наносите пенку или маску Black Clean вокруг глаз. Тщательно смойте средство проточной водой и промокните чистым полотенцем. Для эффективного очищения пор и выведения токсинов повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

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В тройку лучших средств для очищения кожи входит уксусно-лимонная маска. Перед процедурой смешайте в чистой стеклянной посуде столовую ложку лимонного сока, белок из двух яиц и чайную ложку уксуса. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 5-10 минут. После этого смойте маску теплой водой. Повторяйте процедуру не чаще 1 раза в неделю, потому что такая маска сушит кожу и при чрезмерном использовании может вызвать раздражение.

Полезные советы по уходу за кожей лица:

1. Каждое утро перед умыванием тщательно мойте руки с мылом и никогда не касайтесь лица грязным полотенцем или руками.

2. Не повторяйте процедуры по очистке пор чаще, чем 2 раза в неделю, потому что такая активность может только навредить. Кроме этого, после каждой процедуры умывайте лицо сперва теплой, а затем холодной водой.

3. После процедур ни в коем случае не трите кожу, а легко промокните влагу чистым полотенцем. В противном случае омертвевшие частички кожи могут попасть в расширенные поры.

4. Пересмотрите свой рацион. Часто проблемы с кожей возникают при несбалансированном питании.