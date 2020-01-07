24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как одеться зимой: стильные идеи от модели Рози Хантингтон-Уайтли

6 Читати новину українською
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли имеет отдельную рубрику в социальных сетях, в которой она учит стилю своих поклонников и демонстрирует актуальные образы на каждый сезон.

На своей странице в инстаграме жена Джейсона Стэтхэма опубликовала новую подборку зимних "аутфитов".

Читайте также: Базовый гардероб: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как стильно носить тренч

Так, Рози Хантингтон-Уайтли умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в street style и демонстрирует это на новых снимках.

Знаменитость показала 6 стильных и актуальных "луков", которые идеально будут смотреться зимой. Среди элементов гардероба – черные брюки, вязаные свитера, жакет, экошуба, водолазка и другие.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Что нельзя делать в Рождество: главные запреты
сегодня
2298
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли Мода LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 января 19:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
Квітослава Туз 2959
6 января 14:30 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
Юлія Турелик 1016
6 января 13:21 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 1563
5 января 18:27 Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
Анастасія Манюхіна 2217
5 января 10:21 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
Юлія Михайлова 2383
Новости
Больше новостей
Залиште відгук