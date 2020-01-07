Как одеться зимой: стильные идеи от модели Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли имеет отдельную рубрику в социальных сетях, в которой она учит стилю своих поклонников и демонстрирует актуальные образы на каждый сезон.

На своей странице в инстаграме жена Джейсона Стэтхэма опубликовала новую подборку зимних "аутфитов".

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Так, Рози Хантингтон-Уайтли умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в street style и демонстрирует это на новых снимках.

Знаменитость показала 6 стильных и актуальных "луков", которые идеально будут смотреться зимой. Среди элементов гардероба – черные брюки, вязаные свитера, жакет, экошуба, водолазка и другие.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw