Как одеться зимой: стильные идеи от модели Рози Хантингтон-Уайтли
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли имеет отдельную рубрику в социальных сетях, в которой она учит стилю своих поклонников и демонстрирует актуальные образы на каждый сезон.
На своей странице в инстаграме жена Джейсона Стэтхэма опубликовала новую подборку зимних "аутфитов".
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Так, Рози Хантингтон-Уайтли умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в street style и демонстрирует это на новых снимках.
Знаменитость показала 6 стильных и актуальных "луков", которые идеально будут смотреться зимой. Среди элементов гардероба – черные брюки, вязаные свитера, жакет, экошуба, водолазка и другие.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw