Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 ярких идей
Успешный адвокат и мама двойняшек Амаль Клуни, которая успевает быть замечательной женой и карьеристкой, 3 февраля празднует день рождения. Знаменитости исполняется 41 год.
Жена голливудского актера Джорджа Клуни одевается только в лучших домах моды, таких как Chanel, Dior, Isabella Allard, Louis Vuitton и многие другие. Звезда не боится экспериментировать как с классическими рабочими образами, так и откровенными вечерними. Ее стройная фигура и в целом отличный внешний вид позволяют Амаль использовать в "луках" разные фасоны и оттенки одежды.
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На примере ее публичных выходов предлагаем взять во внимание 10 лучших образов Амаль Клуни, как красиво и стильно одеваться на работу.
Амаль Клуни очень идет теплая и яркая цветовая гамма
Очаровательное трехцветное платье идеально подошло для рабочего "лука"
Амаль также давно является поклонницей брючных костюмов
Малиновое пальто с цветочным принтом и штаны в клетку – отличное сочетание
Легкий синий костюм поверх желтой фуболки – всегда выигрышный вариант
Красное твидовое платье в стиле "Джеки Кеннеди" сидит на Амаль просто идеально
Непринужденный весенний образ может выглядеть невероятно стильно
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Нежное платье с красно-синим элементом отлично подходит к сумке и шпилькам таких же оттенков
Белый и утонченный образ всегда можно разбавить акцентами красного цвета
Еще один твидовый костюм Chanel никогда не выйдет из моды, что доказывает Амаль
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