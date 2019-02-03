Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 ярких идей

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Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 ярких идей
Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 ярких идей / 24 Канал

Успешный адвокат и мама двойняшек Амаль Клуни, которая успевает быть замечательной женой и карьеристкой, 3 февраля празднует день рождения. Знаменитости исполняется 41 год.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни одевается только в лучших домах моды, таких как Chanel, Dior, Isabella Allard, Louis Vuitton и многие другие. Звезда не боится экспериментировать как с классическими рабочими образами, так и откровенными вечерними. Ее стройная фигура и в целом отличный внешний вид позволяют Амаль использовать в "луках" разные фасоны и оттенки одежды.

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На примере ее публичных выходов предлагаем взять во внимание 10 лучших образов Амаль Клуни, как красиво и стильно одеваться на работу.


Амаль Клуни очень идет теплая и яркая цветовая гамма


Очаровательное трехцветное платье идеально подошло для рабочего "лука"


Амаль также давно является поклонницей брючных костюмов


Малиновое пальто с цветочным принтом и штаны в клетку – отличное сочетание


Легкий синий костюм поверх желтой фуболки – всегда выигрышный вариант


Красное твидовое платье в стиле "Джеки Кеннеди" сидит на Амаль просто идеально


Непринужденный весенний образ может выглядеть невероятно стильно

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Нежное платье с красно-синим элементом отлично подходит к сумке и шпилькам таких же оттенков


Белый и утонченный образ всегда можно разбавить акцентами красного цвета


Еще один твидовый костюм Chanel никогда не выйдет из моды, что доказывает Амаль

Теги: LifeStyle Стиль и мода Амаль Клуни
Источник: 24 Канал
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