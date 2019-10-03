Как одеваться осенью: идеальный вариант от Насти Каменских и Потапа – фото

Потап и Настя Каменских, которые 23 мая официально стали мужем и женой, поделились с поклонниками трогательным совместным фото, которое передает атмосферу осени.

Влюбленные опубликовали совместные снимки на своих инстаграм-страницах. Настя и Алексей позируют на фоне желтых листьев в стильных и комфортных образах.

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Каменских для свидания с мужем надела удлиненное пальто цвета кэмел, под которое примерила кожаные брюки и черную блузку. Потап тоже позировал в пальто темно-серого цвета с белой футболкой. Их "аутфиты" состоят из элементов базового гардероба и, по мнению поклонников в сети, такое сочетание является идеальным для осени.

"Ритмы осени", – лаконично добавила в подписи певица.

Добавим, ранее Потап заявил в программе "Слава+" о том, что Настя Каменских – замечательная женщина, которая хорошо готовит, следит за домом и ухаживает за собакой.

"Мы друг друга понимаем. Мы друг другу очень подходим, у нас общие цели, мы смотрим в одну сторону. Она мечтает о "Грэмми". Мне импонируют такие большие мечты и стремления... Она Интернешнл суперзвезда. И она живет у меня дома. И она мне готовит и убирает", – рассказал продюсер.