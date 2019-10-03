Как одеваться осенью: идеальный вариант от Насти Каменских и Потапа – фото

40 Читати новину українською
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Потап и Настя Каменских, которые 23 мая официально стали мужем и женой, поделились с поклонниками трогательным совместным фото, которое передает атмосферу осени.

Влюбленные опубликовали совместные снимки на своих инстаграм-страницах. Настя и Алексей позируют на фоне желтых листьев в стильных и комфортных образах.

Читайте также: Мы очень пылкие любовники, – Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом

Каменских для свидания с мужем надела удлиненное пальто цвета кэмел, под которое примерила кожаные брюки и черную блузку. Потап тоже позировал в пальто темно-серого цвета с белой футболкой. Их "аутфиты" состоят из элементов базового гардероба и, по мнению поклонников в сети, такое сочетание является идеальным для осени.

"Ритмы осени", – лаконично добавила в подписи певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Добавим, ранее Потап заявил в программе "Слава+" о том, что Настя Каменских – замечательная женщина, которая хорошо готовит, следит за домом и ухаживает за собакой.

"Мы друг друга понимаем. Мы друг другу очень подходим, у нас общие цели, мы смотрим в одну сторону. Она мечтает о "Грэмми". Мне импонируют такие большие мечты и стремления... Она Интернешнл суперзвезда. И она живет у меня дома. И она мне готовит и убирает", – рассказал продюсер.

 

 

blog_ava
Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе
сегодня
1758
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Потап и Настя Потап Настя Каменских
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 963
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 797
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
1 октября 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
269
Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
1 октября 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
Ірина Буртик 80
Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
1 октября 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
Марта Вересюк 1175
Новости
Больше новостей
Залиште відгук