Как одеваться в стиле Виктории Бекхэм: советы и лайфхаки

Часто нам не хватает смелости или совета подруги относительно определенных деталей в нашем образе. В таком случае стоит вспомнить о тех, кто во всем мире славится отлично подобранным гардеробом и идеальным чувством стиля. Виктория Бекхэм – одна из них.

Викторию Бекхэм уже давно признали иконой стиля, поэтому во всем, что касается гардероба, с нее смело можно брать пример.

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Если смотреть на снимки жены известного футболиста, можно заметить, что ее выбор всегда приходится на "легкость" в своих нарядах. Свободные пиджаки, рубашки и комбинезоны. Даже пальто Виктория предпочитает оставлять не застегнутыми. Также в ее гардеробе преобладают вещи "базовых" цветов. Например, черного, бежевого, красного, белого и еще нескольких, которые хорошо будут сочетаться с основными.

В ее шкафу много белых рубашек и костюмов со штанами. Под каждый образ она выбирает новую блузку и чувствует себя уверенно, как никогда. Возможно, ее успех в том, что она носит классические вещи, а классика вечная?



Виктория Бекхэм в костюме со штанами и белой рубашкой / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Для прогулки по городу Виктория также выбирает стильные образы. Сапоги с острыми носками, которые в тренде уже второй сезон, и классический комбинезон цвета хаки – отличное сочетание.



Модельер надела комбинезон из своей коллекции / Instagram / @hiamag

Кто сказал, что кожаные штаны это вульгарно? Дизайнер собственного бренда одежды научит, какие вещи сочетать, чтобы это выглядело стильно. Белая футболка – идеальный вариант одежды, когда долго выбираешь, что надеть.



Виктория Бекхэм выбирает туфли-лодочки и кожаные штаны / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Объемные рубашки, широкие пиджаки и свитера "оверсайз" в трендах уже не один сезон. Виктория сочетает их с джинсами-мом, широкими брюками и обувью на каблуках.



Виктория Бекхэм предпочитает "легкость" в своих нарядах / Instagram / @victoriabeckhamfrance

На своем примере модельер показывает сколько "луков" можно создать с помощью одной вещи белого или черного цвета. Сочетать с джинсами, юбкой или кюлотами – легко!

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Модельер любит базовые вещи / Instagram / @victoriabeckhamfrance

Также Виктория любит создавать и носить вещи, которые только становятся трендовыми в мире моды. Например, пальто в леопардовый принт жена известного футболиста сочетает с черной водолазкой и широким штанами.