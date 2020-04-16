Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: эксклюзивный комментарий
Народная артистка Украины Ольга Сумская уже испекла творожную пасху, а сегодня, в чистый четверг, будет убирать дом к празднику.
Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу на 24 канале. Также артистка поделилась секретами, которые помогут приготовить безупречную паску.
Читайте также Рецепт тыквенного супа-пюре от Ольги Сумской
"Главное – настроение и молитва, с которой всегда хозяйка приступает к приготовлению паски на Пасху", – сказала Ольга Сумская.
Она добавила, что в творожная пасха – это, собственно, запеканка. Там очень много яиц и разноцветный изюм. Однако ее муж Виталий Борисюк обязательно еще приготовит традиционную – из муки.
У него это прекрасно получается. Он всегда печет самую главную пасочку,
– отметила актриса.
Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: ТСН
Ольга Сумская рассказала, что она с семьей останется дома, в церковь не пойдут из-за карантинных ограничений, введенных в стране.
"Будем освящать дома. Поверьте, это тоже возможно. У меня даже святая водичка сохранилась с прошлого года. Она чистенькая, прозрачная. Главное ваше состояние души и вера во Всевышнего. Я думаю, он нам простит, если мы в этом году останемся на карантине, ведь ситуация довольно опасная", – отметила актриса.
Также Ольга Сумская отметила, что в этом году ее семья отпразднует Пасху символично и скромно. Много мяса на столе не будет, ведь семья хочет в этом году смягчить застолья из-за тяжелой ситуации во всем мире.
Я призываю всех поддержать малый бизнес и заказать у украинских производителей что-то вкусненькое. А вкусностей сейчас, уверяю вас, очень много,
– добавила Сумская.
Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: видео
Читайте также
-
Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака15 апреля , 23:34
-
62-летняя Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте: Я не могла вспомнить многих людейсегодня , 10:34
-
Чистый четверг-2020: приметы и традициисегодня , 10:40
-
Принц на карантине: Гарри рассказал о своих буднях с Меган и маленьким Арчисегодня , 09:43
-
Крысы дурачатся на карантине: Бэнкси создал шедевр из собственной ванной комнатысегодня , 05:48