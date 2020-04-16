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Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: эксклюзивный комментарий

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Ольга Сумская

Народная артистка Украины Ольга Сумская уже испекла творожную пасху, а сегодня, в чистый четверг, будет убирать дом к празднику.

Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу на 24 канале. Также артистка поделилась секретами, которые помогут приготовить безупречную паску.

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"Главное – настроение и молитва, с которой всегда хозяйка приступает к приготовлению паски на Пасху", – сказала Ольга Сумская.

Она добавила, что в творожная пасха – это, собственно, запеканка. Там очень много яиц и разноцветный изюм. Однако ее муж Виталий Борисюк обязательно еще приготовит традиционную – из муки.

У него это прекрасно получается. Он всегда печет самую главную пасочку,
– отметила актриса.


Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: ТСН

Ольга Сумская рассказала, что она с семьей останется дома, в церковь не пойдут из-за карантинных ограничений, введенных в стране.

"Будем освящать дома. Поверьте, это тоже возможно. У меня даже святая водичка сохранилась с прошлого года. Она чистенькая, прозрачная. Главное ваше состояние души и вера во Всевышнего. Я думаю, он нам простит, если мы в этом году останемся на карантине, ведь ситуация довольно опасная", – отметила актриса.

Также Ольга Сумская отметила, что в этом году ее семья отпразднует Пасху символично и скромно. Много мяса на столе не будет, ведь семья хочет в этом году смягчить застолья из-за тяжелой ситуации во всем мире.

Я призываю всех поддержать малый бизнес и заказать у украинских производителей что-то вкусненькое. А вкусностей сейчас, уверяю вас, очень много,
– добавила Сумская.

Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: видео

Богослужение онлайн / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: LifeStyle Пасха Советы Ольга Сумская Карантин в Украине 2020
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