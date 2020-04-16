Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: эксклюзивный комментарий

Народная артистка Украины Ольга Сумская уже испекла творожную пасху, а сегодня, в чистый четверг, будет убирать дом к празднику.

Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу на 24 канале. Также артистка поделилась секретами, которые помогут приготовить безупречную паску.

Читайте также Рецепт тыквенного супа-пюре от Ольги Сумской

"Главное – настроение и молитва, с которой всегда хозяйка приступает к приготовлению паски на Пасху", – сказала Ольга Сумская.

Она добавила, что в творожная пасха – это, собственно, запеканка. Там очень много яиц и разноцветный изюм. Однако ее муж Виталий Борисюк обязательно еще приготовит традиционную – из муки.

У него это прекрасно получается. Он всегда печет самую главную пасочку,

– отметила актриса.



Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: ТСН

Ольга Сумская рассказала, что она с семьей останется дома, в церковь не пойдут из-за карантинных ограничений, введенных в стране.

"Будем освящать дома. Поверьте, это тоже возможно. У меня даже святая водичка сохранилась с прошлого года. Она чистенькая, прозрачная. Главное ваше состояние души и вера во Всевышнего. Я думаю, он нам простит, если мы в этом году останемся на карантине, ведь ситуация довольно опасная", – отметила актриса.

Также Ольга Сумская отметила, что в этом году ее семья отпразднует Пасху символично и скромно. Много мяса на столе не будет, ведь семья хочет в этом году смягчить застолья из-за тяжелой ситуации во всем мире.

Я призываю всех поддержать малый бизнес и заказать у украинских производителей что-то вкусненькое. А вкусностей сейчас, уверяю вас, очень много,

– добавила Сумская.

Как Ольга Сумская готовится к Пасхе: видео

Богослужение онлайн / Инфографика 24 канала