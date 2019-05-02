Как Ольга Сумская выглядела в школьные годы: архивные фото актрисы

Популярная украинская актриса Ольга Сумская активно ведет свой блог в Instagram. Там поклонники могут видеть закулисье ее жизни, очаровательные семейные фото и архивные кадры с родственниками.

На днях Ольга Сумская взбудоражила сеть черно-белыми снимками. На кадрах она показала, как в школьные годы отмечала 1 мая – Международный день труда. В детстве Ольга Сумская имела короткие волосы и послушно позировала рядом со своей мамой.

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"Мое 1 мая! Вместе с мамой, Анной Ивановной! Запорожье", – лаконично подписала фото Ольга Сумская.



Ольга Сумская в школьные годы / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская с мамой / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская на архивных фото / Instagram / @olgasumska

Во взрослом возрасте Ольга Сумская сохранила тесные отношения с матерью, которые охотно демонстрирует на многочисленных фотографиях. Вместе с Анной Опанасенко-Сумской актриса посещает светские мероприятия, чем очаровывает своих поклонников.



Ольга Сумская с мамой / Instagram / @olgasumska