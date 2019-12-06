Как Ольга Сумская выглядит без макияжа и ретуши: неожиданные фото

Пока большое количество украинских звезд щеголяют безупречными снимками с макияжем и использованными инстаграм-фильтрами, Ольга Сумская сделала обратное. В сети она опубликовала фото, на которых показала, как выглядит после бессонной ночи.

Ольга Сумская – одна из немногих представительниц отечественного шоу-бизнеса, которая без колебаний делится с поклонниками снимками без макияжа. На днях артистка в очередной раз это доказала, разместив на инстаграм-странице серию фото, которые уже успели поразить сеть.

Читайте также: Ольга Сумская вспомнила первые дни работы на телевидении: архивные фото

В заметке Народная артистка Украины призналась, что из-за гастрольного графика она поняла, что такое бессонница. Кроме этого, перед сном Ольга Сумская выпила чашку кофе, что также повлияло на его самочувствие. Однако уже утром звезда откровенно показала, как выглядит без макияжа. У нее было легкое покраснение на коже, однако это не повлияло на ее привлекательность в кадре. Ольга Сумская выглядела великолепно, что отметили все ее поклонники.

"Друзья, а что лучше от бессонницы? Во время представления в Сумах меня угостили кофе с коньяком. Ночь не спала ... Может что-то подсыпали? Но удивительно, что невыспавшейся не выгляжу утром", – поделилась Ольга Сумская.



Ольга Сумская без макияжа / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Как Ольга Сумская выглядит без макияжа и фильтров/ Instagram / @olgasumska

А вот такой выглядит Ольга Сумская с плотным макияжем. Снимок она сделала в рамках рекламной кампании ее дизайнерской линии одежды.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska