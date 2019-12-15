Как Оля Цибульская выглядела в детстве: забавное фото

Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников архивным снимком, который до сих пор не появлялся в сети. Забавный кадр вызвал настоящий ажиотаж на ее инстаграм-странице.

Сейчас Оля Цибульская – одна из самых успешных певиц отечественного шоу-бизнеса. После победы на "Фабрике звезд" в 2007 году она активно занялась вокальной карьерой, записав десятки песен. Кроме этого, Оля Цибульская реализовала себя как ведущая: за плечами звезды – телешоу и престижные премии, которые только добавили ей популярности. Не менее успешным является и блог знаменитости, в котором она ежедневно делится личными кадрами. На днях там появилось фото, которое не пропустили вниманием поклонники артистки.

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Оля Цибульская решила показать, как выглядела в детстве. На черно-белом кадре еще маленькая артистка танцует перед камерой родителей. Фото было символично опубликовано 14 декабря, так как именно в этот день Оля Цибульская отмечала 34-летие.

"Мне – 34! Мама говорит, что 3+4 будет 7, а папа говорит: "Слушай маму", – с юмором написала Оля Цибульская.

Это не первое архивное фото, которым поделилась Оля Цибульская с поклонниками. Ранее она рассказывала, как начиналась ее вокальная карьера и насколько настойчивым был ее путь к большой сцене. По словам Оли Цибульской, случалось, что она со слезами покидала конкурсы, так и не узнав их результаты.

Свой первый вокальный конкурс ждала с нетерпением. Основной причиной был микрофон. Я никогда в него не пела... Меня объявили, дали в руки микрофон. Я начала исполнять украинскую народную песню, но вышел ведущий и забрал у меня микрофон... В тот момент я очень сильно расплакалась. Не смогла допеть песню до конца и покинула этот конкурс,

– вспоминала Оля Цибульская.

А вот уже в школьном возрасте будущая артистка с легкостью покоряла сцену. Тогда Оля Цибульская учила аккорды песен из телепередач и охотно выступала в родном Радивилове.

"Один из моих первых вокальных конкурсов. Я на сцене городской школы пою для четырех членов жюри. Такой себе Радивиловский "Х-фактор". В зале нас 5, а я представляю, что даю сольный концерт во "Дворце спорта" с полным sold out. Интернета у нас тогда не было, поэтому, чтобы выучить песню на выступление, мы с одноклассником-клавишником читали программу телепередач в газете, искали концерт и подбирали аккорды просто с экрана. Если не успевали – ждали неделю до следующего эфира", – вспоминала она.

Но именно вокальные конкурсы, которые заканчивались фиаско или победой, были своеобразными ступенями в достижении мечты. Поэтому Оля Цибульская не жалеет, что прошла весь этот путь, и в свои 34 наслаждается любимым делом.