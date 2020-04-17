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Как Оля Цибульская выглядела в детстве: забавное фото

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/ Instagram / @cybulskaya

Сейчас Оля Цибульская – одна из самых популярных певиц, ведущих и блогеров Украины. На карантине, видимо, артистка просматривала детские фотографии и нашла фотографию, которая точно вас развеселит.

Оля Цибульская появилась на архивном снимке в модной шляпке и теплом свитере. Снимок, вероятно, делали на зимние праздники, поскольку будущая артистка украсила свой детский образ декором для елки. И главное, на что обратили внимание пользователи сети – эмоции, которые демонстрирует Оля Цибульская.

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По словам артистки, в тот день она "написала" первую свою песню, которая состояла из непонятных слов. Поэтому Оля Цибульская и не сдерживала своего восторга перед камерой.

Но с приходом славы Оля Цибульская в кое-чем таки не изменилась. Даже от покупки нового платья она умеет искренне радоваться. Кроме этого, артистка поделилась историей, почему в ее семье было важно приобрести новые вещи к Пасхе.

"В моем детстве считалось максимальным моветоном не купить себе новое платье к Пасхе. Это трэш. Жизнь за гранью. Преступление против фэшн-индустрии района. Светская тусовка с соседнего двора забрасывает тебя в черный список. Никаких красных дорожек под окнами и афтепати в местном клубе. Мы уже не дети, но новое платье хочется в любом возрасте и статусе", – поделилась Оля Цибульская.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Оля Цибульская
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