Как Оля Полякова отгуляла день рождения в Таиланде: яркие фото
В четверг, 17 января, украинская артистка Оля Полякова отпраздновала свое 35-летие. Знаменитость решила отгулять день рождения в Таиланде на острове Самуи.
Новые снимки Оля опубликовала на своей странице в Instagram.
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В сети Полякова показала фото со своей 13-летней дочерью Марией, на котором они позируют в традиционных тайских нарядах и с коронами на головах. В подписи певица поблагодарила поклонников за поздравления.
"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления! Всем и каждому. Спасибо за то, что вы со мной", – написала звезда.
Маша и Оля Поляковы / Instagram / @polyakovamusic
День рождения Полякова отпраздновала со своими близкими и с семьей своего продюсера Михаила Ясинского.
Оля Полякова отпраздновала день рождения в Таиланде / Instagram / @polyakovamusic
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