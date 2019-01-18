Как Оля Полякова отгуляла день рождения в Таиланде: яркие фото

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Маша и Оля Поляковы
Маша и Оля Поляковы / Instagram / @polyakovamusic

В четверг, 17 января, украинская артистка Оля Полякова отпраздновала свое 35-летие. Знаменитость решила отгулять день рождения в Таиланде на острове Самуи.

Новые снимки Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

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В сети Полякова показала фото со своей 13-летней дочерью Марией, на котором они позируют в традиционных тайских нарядах и с коронами на головах. В подписи певица поблагодарила поклонников за поздравления.

"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления! Всем и каждому. Спасибо за то, что вы со мной", – написала звезда.

Оля Полякова
Маша и Оля Поляковы / Instagram / @polyakovamusic

День рождения Полякова отпраздновала со своими близкими и с семьей своего продюсера Михаила Ясинского.

Оля Полякова
Оля Полякова отпраздновала день рождения в Таиланде / Instagram / @polyakovamusic

Теги: LifeStyle Оля Полякова Звездные мамы
Источник: 24 канал
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