Как оставаться сексуальной: 53-летняя Ассия Ахат опубликовала соблазнительные фото

209 Читати новину українською
Как оставаться сексуальной: 53-летняя Ассия Ахат опубликовала соблазнительные фото
/ Instagram / @ahhattassia

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в 53 года может смело похвастаться стройной фигурой. Артистка публикует соблазнительные фото, которые поражают сеть.

Ассия Ахат призналась журналистам журнала Viva, как ей удается выглядеть сексуально в 53.

Читайте также: Ким Кардашян рассказала, как Канье Уэст реагирует на ее сексуальные фото

"Нужно просто хотеть быть счастливой, сексуальной и уверенной в себе. Ценить то, что имеешь, быть веселой, нежной, доброжелательной, искренней, уметь все прощать – эти качества нас делают и успешными, и сексуальными, и счастливыми", – призналась Ассия Ахат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

Кроме этого, артистка откровенно призналась, какой наряд для нее наиболее сексуальный. И хотя Ассия Ахат смело позирует в соблазнительных атласных вещах, самыми пикантными считает "голубые джинсы на упругой попке и белую майку на небольшой круглой груди".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

Стоит отметить, что Ассия Ахат не намерена следовать современным тенденциям, или же стилю в музыке. Поэтому каждый ее образ для публичного выхода зависит от настроения.

"Для меня удовольствие – куда бы я не собиралась выйти из дома, одеться не так, как вчера. Я не боюсь экспериментов, я подчиняюсь своей интуиции и одеваю шляпу Вивьен Вествуд со спортивными брюками. Каждый день – это радость, праздник, хочу быть яркой всегда, каждый день. Я борюсь со своими комплексами самостоятельно, создавая свою музыку, и одеваясь так как я чувствую! Это моя игра", – добавила Ассия Ахат.

Несмотря на выступления и репетиции скрипачка активно заполняет свой блог в Instagram. Звезда не боится экспериментировать, поэтому позирует перед камерами в достаточно провокационных нарядах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
22 ноября 15:42 Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
397
Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
22 ноября 15:00 Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Юлія Девда 159
Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
22 ноября 14:19 Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
957
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
22 ноября 12:59 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2786
Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
22 ноября 11:44 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
1052
Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
21 ноября 18:00 Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
Юлія Девда 653
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук