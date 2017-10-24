Как оставаться сексуальной: 53-летняя Ассия Ахат опубликовала соблазнительные фото

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в 53 года может смело похвастаться стройной фигурой. Артистка публикует соблазнительные фото, которые поражают сеть.

Ассия Ахат призналась журналистам журнала Viva, как ей удается выглядеть сексуально в 53.

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"Нужно просто хотеть быть счастливой, сексуальной и уверенной в себе. Ценить то, что имеешь, быть веселой, нежной, доброжелательной, искренней, уметь все прощать – эти качества нас делают и успешными, и сексуальными, и счастливыми", – призналась Ассия Ахат.

Кроме этого, артистка откровенно призналась, какой наряд для нее наиболее сексуальный. И хотя Ассия Ахат смело позирует в соблазнительных атласных вещах, самыми пикантными считает "голубые джинсы на упругой попке и белую майку на небольшой круглой груди".

Стоит отметить, что Ассия Ахат не намерена следовать современным тенденциям, или же стилю в музыке. Поэтому каждый ее образ для публичного выхода зависит от настроения.

"Для меня удовольствие – куда бы я не собиралась выйти из дома, одеться не так, как вчера. Я не боюсь экспериментов, я подчиняюсь своей интуиции и одеваю шляпу Вивьен Вествуд со спортивными брюками. Каждый день – это радость, праздник, хочу быть яркой всегда, каждый день. Я борюсь со своими комплексами самостоятельно, создавая свою музыку, и одеваясь так как я чувствую! Это моя игра", – добавила Ассия Ахат.

Несмотря на выступления и репетиции скрипачка активно заполняет свой блог в Instagram. Звезда не боится экспериментировать, поэтому позирует перед камерами в достаточно провокационных нарядах.