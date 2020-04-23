Как отдохнуть летом в условиях карантина: советы экспертов

Из-за распространения коронавируса вероятнее всего, что к концу лета большинство стран мира не позволят открыть границы. Кроме этого, неизвестно, когда откроют межобластное сообщение в Украине, чтобы иметь возможность путешествовать в пределах нашей страны. Как отдохнуть летом в условиях карантина – читайте в материале журналистов 24 канала.

Львовянка Ольга со своим мужем Василием путешествуют уже 14 лет и побывали в 15 странах мира. В апреле 2019 года они были в Риме, возле Колизея.

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В этом году они тоже планировали улететь на море, но из-за вспышки коронавируса от этого пришлось отказаться. Они выбрали другой вариант отдыха – уехать на дачу.

Лучший отдых – это смена обстановки, поэтому дача – также прекрасный вариант. На даче хорошо, там свежий воздух, фрукты, – рассказала Ольга Балтрунас.



Ольга Балтрунас с мужем Василием / Скриншот из видео

Вероятнее всего, в этом году украинцам придется отказаться от заграничных путешествий, и отдыхать только в своей стране. Эксперты отметили, что шансы куда-то улететь – минимальны.

На сегодня неизвестно, будут ли летом поездки, откроют ли границы в июне или июле, хотя бы в Египет. Если сейчас кто-то купит путевку на лето, но она не состоится, конечно, туристический оператор предложит перенести эту поездку на более позднее время,

– пояснил директор туристической компании Максим Циркель.

В лучшем случае, украинцы смогут путешествовать между областями. Уже сейчас эксперты прогнозируют рост внутреннего туризма, ведь для этого в стране есть более тысячи мест.

По мнению директора туристической компании Ольги Казьминой, прежде всего украинцы обратят внимание на 2 направления. Это:

приморские области, в частности, Одесская, Херсонская.

горы – не только Буковель, но и Закарпатье, как отдельный регион, и Прикарпатье.

Кроме этого, украинцы, вероятнее всего, будут больше ходить с палатками в горы или лес, ведь это значительно дешевле.

Есть уже несколько обустроенных палаточных лагерей по Украине. Или это может быть не постоянный лагерь, но что-то наподобие определенного маршрута, который проходит туристическая группа. Может быть, как и пешком, так и на байдарках,

– отметила Ольга Казьмина.

По прогнозам экспертов, полностью восстановится туризм в 2023 году. Впрочем, сейчас есть много альтернатив. Например, если не удается путешествовать физически, это можно сделать виртуально.

В частности, увидеть Лувр в Париже, музей Метрополитен в Нью-Йорке, Египетские пирамиды, Сикстинскую капеллу в Ватикане и музеи Лондона.

Что известно о запрете полетов в украину через коронавирус?В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.



Подобную практику применили и другие страны.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.



При каких условиях Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала