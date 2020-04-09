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Как отпраздновать Пасху на карантине: 5 идей от Анатолия Анатолича

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Анатолий Анатолич / Instagram / @anatoliyanatolich

Украинский ведущий Анатолий Анатолич дал замечательные советы, как можно отпраздновать Пасху с пользой и не нарушая карантина. Он продумывал все детали: от онлайн-службы до виртуальной прогулки.

Пасха – один из самых долгожданных праздников, когда собирается дома вся большая семья. Однако в этом году она будет особенной. Для того, чтобы обезопасить себя и родных необходимо оставаться дома и соблюдать правила изоляции. Анатолий Анатолич рассказал изданию "РБК-Украина", как можно отметить Пасху весело и полезно.

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Церковная служба онлайн

Главные украинские и мировые храмы будут транслировать пасхальные служения онлайн. Так вы сможете духовно побыть в храме, но при этом обезопасить себя и родных от инфицирования.

Найдите семейные рецепты

Для того, чтобы держать связь с родственниками на расстоянии позвоните им и спросите рецепты любимых блюд, которые всегда есть на праздничном столе. Приготовьте у себя дома и воздержитесь от сбора всех родственников в одном месте.

Внедрите свои семейные традиции

Разрисовывать писанки – это замечательное занятие накануне Пасхи, которое может порадовать всю семью. В этом году вы, как никогда раньше, можете посвятить делу больше времени и сделать это вместе с детьми. Расскажите им историю писанок, о том, какие узоры присущи каждому региону Украины и прочее.

Придумайте альтернативу поездке на шашлыки

Представьте, что это ваш первый выходной дома. Смотрите всей семьей фильмы, организуйте вечеринку для детей и много всего другого. Включив фантазию, можно создать незабываемый семейный отдых.

Виртуальная прогулка

На ютубе давно есть видео, которые полностью воспроизводят прогулки по улицам самых красивых городов планеты. Это замечательная возможность побывать в разных уголках мира и запланировать путешествие, в которое отправитесь после завершения пандемии коронавируса.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Новости LifeStyle Пасха
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