Как питается голливудская звезда с украинскими корнями Галь Гадот: полезные советы

Израильская актриса с украинскими корнями Галь Гадот стала звездой высшего калибра в Голливуде благодаря роли богини Дианы в фильме "Чудо-женщина". Она не задумывается над проблемами со внешним видом и здоровьем, а не истязает себя ограничениями и диетами. Ведь она выработала пищевые привычки, за которые тело будет благодарить на протяжении всей жизни.

Дисциплина ключевая черта характера, которая позволила Галь стать звездой. Возможно, она досталась девушке вместе с украинскими генами. Семья актрисы жила в Мукачево, но во время Второй мировой практически вся стала жертвой Холокоста.

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Галь Гадот в детстве

Выжил только дед, который до сих пор остается для Гадот примером. Еще с дисциплиной помогла армия. Два года актриса отслужила в израильском войске.



Галь Гадот в роли богини Дианы

Худощавой Гадот пришлось серьезно постараться, чтобы стать похожей на сильную богиню Диану. Что интересно, испытания ждало актрису не только в тренажерном зале, но и на кухне. Перед Галь стояла задача набрать мышечную массу, а в ее ежедневном рационе не хватало белка – главного строительного материала мускулатуры. Пришлось среди прочего добавить к каждому завтрака два вареных яйца.

Дивидендов от яиц в своем меню получить немало. Белок яйца называют эталонным по его составу, якобы оптимальным для человеческого организма. А желток, который так долго был отрицательным героем страшных сказок о холестерине, на самом деле содержит уникальный набор микроэлементов – минералов и витаминов.

Привычные продукты в меню "чудо-женщины" – овсянка, бурый рис, печеная рыба, куриное филе, сыр и много овощей. Последние для Гадот являются безапелляционной основой рациона еще с детства.



Звезда выработала привычку правильного питания

Привычная ужин актрисы – это брокколи с курятиной. Мы все и так знаем, что овощи полезны и их следует есть, и все же часто не до конца понимаем, насколько они важны для нашего организма. Именно овощи и зелень являются самыми богатыми источниками большинства микроэлементов, необходимых человеку.

Брокколи содержат вещество сульфорафан, которая имеет ярко выраженный противораковый эффект. В Британии даже есть экспериментальный метод лечения, когда к привычной онкотерапии больным советуют ежедневно есть брокколи. И такая методика также дает неплохие результаты. Капустой рак конечно, не вылечишь, но она действительно может немного помочь в борьбе с тяжелой болезнью.

Смотрите видео полного выпуска программы "Звезды на тарелке" о Галь Гадот: