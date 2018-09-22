Как питается голливудская звезда с украинскими корнями Галь Гадот: полезные советы

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Как питается голливудская актриса с украинскими корнями Галь Гадот
Как питается голливудская актриса с украинскими корнями Галь Гадот / Фото из открытых источников

Израильская актриса с украинскими корнями Галь Гадот стала звездой высшего калибра в Голливуде благодаря роли богини Дианы в фильме "Чудо-женщина". Она не задумывается над проблемами со внешним видом и здоровьем, а не истязает себя ограничениями и диетами. Ведь она выработала пищевые привычки, за которые тело будет благодарить на протяжении всей жизни.

Дисциплина ключевая черта характера, которая позволила Галь стать звездой. Возможно, она досталась девушке вместе с украинскими генами. Семья актрисы жила в Мукачево, но во время Второй мировой практически вся стала жертвой Холокоста.

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галь гадот

Галь Гадот в детстве

Выжил только дед, который до сих пор остается для Гадот примером. Еще с дисциплиной помогла армия. Два года актриса отслужила в израильском войске.

галь гадот
Галь Гадот в роли богини Дианы

Худощавой Гадот пришлось серьезно постараться, чтобы стать похожей на сильную богиню Диану. Что интересно, испытания ждало актрису не только в тренажерном зале, но и на кухне. Перед Галь стояла задача набрать мышечную массу, а в ее ежедневном рационе не хватало белка – главного строительного материала мускулатуры. Пришлось среди прочего добавить к каждому завтрака два вареных яйца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You gotta sweat for it, right?

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

Дивидендов от яиц в своем меню получить немало. Белок яйца называют эталонным по его составу, якобы оптимальным для человеческого организма. А желток, который так долго был отрицательным героем страшных сказок о холестерине, на самом деле содержит уникальный набор микроэлементов – минералов и витаминов.

via GIPHY

Привычные продукты в меню "чудо-женщины" – овсянка, бурый рис, печеная рыба, куриное филе, сыр и много овощей. Последние для Гадот являются безапелляционной основой рациона еще с детства.

галь гадот
Звезда выработала привычку правильного питания

Привычная ужин актрисы – это брокколи с курятиной. Мы все и так знаем, что овощи полезны и их следует есть, и все же часто не до конца понимаем, насколько они важны для нашего организма. Именно овощи и зелень являются самыми богатыми источниками большинства микроэлементов, необходимых человеку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My favorite kind of training Happy Friday ️

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

Брокколи содержат вещество сульфорафан, которая имеет ярко выраженный противораковый эффект. В Британии даже есть экспериментальный метод лечения, когда к привычной онкотерапии больным советуют ежедневно есть брокколи. И такая методика также дает неплохие результаты. Капустой рак конечно, не вылечишь, но она действительно может немного помочь в борьбе с тяжелой болезнью.

via GIPHY

Смотрите видео полного выпуска программы "Звезды на тарелке" о Галь Гадот:

 

Теги: Голливуд Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Звезды на тарелке
Источник: 24 канал
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