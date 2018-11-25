Как почти 200-летний дом превратить в особняк мечты: история в фото

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Дом капитана Келли в Тасмании, которому почти 200 лет
Дом капитана Келли в Тасмании, которому почти 200 лет / johnwardlearchitects.com

На острове Бруни в Тасмании стоит дом, который построили специально для капитана Келли – он был первым австралийцем, который на лодке вошел за Южный Полярный круг.

Дом, которому более 175 лет, тщательно отреставрировали и превратили в особняк мечты.

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За работу над коттеджем, построенным в 1830-х годах, взялись специалисты из бюро John Wardle Architects.

Будинок Тасманія 200 років

Архитекторы восстанавливали дом капитана Келли, которому почти 200 лет

Одной из важных частей их работы было лишить здание не оригинальных работ, которые собрались в ней за десятилетия, чтобы с уважением вернуть ему первоначальную форму.

Будинок Австралія Тасманія

Как сейчас выглядит дом капитана Келли, которому почти 200 лет

В рамках этого проекта проведены обширные исследования в истории коттеджа, отслеживание через библиотеки, оригинальные дневники и подробные журналы.

Будинок капітана Келлі історія Тасманія

В исторический дом, которому почти 200 лет, вдохнули новую жизнь

Оригинальное здание состояло из двух структур: спален и кухни, окруженных широкой верандой.

інтер'єр будинок капітана Келлі Австралія

Интерьер отреставрированного дома капитана Келли

Именно первоначальная веранда стала главной точкой вдохновения для нового вмешательства архитекторов.

інтер'єр будинок Келлі Австралія Тасманія

Современный интерьер дома, которому почти 200 лет

Современный дом капитана Келли навевает уют и изрядно вдохновляет.

Как сейчас выглядит 175-летний дом: смотрите видео

Captain Kelly's Cottage from John Wardle Architects on Vimeo.

 

Теги: История Австралия Архитектура и дизайн Новости недвижимости LifeStyle Путешествия Фотоновости
Источник: 24 канал
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