Как почти 200-летний дом превратить в особняк мечты: история в фото

На острове Бруни в Тасмании стоит дом, который построили специально для капитана Келли – он был первым австралийцем, который на лодке вошел за Южный Полярный круг.

Дом, которому более 175 лет, тщательно отреставрировали и превратили в особняк мечты.

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За работу над коттеджем, построенным в 1830-х годах, взялись специалисты из бюро John Wardle Architects.

Архитекторы восстанавливали дом капитана Келли, которому почти 200 лет

Одной из важных частей их работы было лишить здание не оригинальных работ, которые собрались в ней за десятилетия, чтобы с уважением вернуть ему первоначальную форму.

Как сейчас выглядит дом капитана Келли, которому почти 200 лет

В рамках этого проекта проведены обширные исследования в истории коттеджа, отслеживание через библиотеки, оригинальные дневники и подробные журналы.

В исторический дом, которому почти 200 лет, вдохнули новую жизнь

Оригинальное здание состояло из двух структур: спален и кухни, окруженных широкой верандой.

Интерьер отреставрированного дома капитана Келли

Именно первоначальная веранда стала главной точкой вдохновения для нового вмешательства архитекторов.

Современный интерьер дома, которому почти 200 лет

Современный дом капитана Келли навевает уют и изрядно вдохновляет.

Как сейчас выглядит 175-летний дом: смотрите видео