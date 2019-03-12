Как подросток: эпатажную певицу Cardi B поймали на публике без макияжа

Знаменитая звезда социальных сетей и популярная певица Cardi B (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) засветилась на улице без макияжа. Она только вернулась из роскошного отдыха в Мексике и сразу попала под "прицел" папарацци.

26-летняя исполнительница выходила из своей машины в Нью-Йорке в окружении многочисленной охраны, как журналисты застали ее в домашнем образе без макияжа. Звезда была одета в синий спортивный костюм с белыми кроссовками, дополнив свой look длинным и ярким маникюром и серебристыми аксессуарами. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Cardi B без макияжа / The Daily Mail

Однако ее естественная прическа и лицо без макияжа произвели настоящий фурор в сети! Ведь Cardi B знаменита не только своими успешными синглами и скандальностью (ее неоднократно вызывали в суд за драки), но и эпатажным стилем, из-за чего она часто делает яркий макияж и экстравагантные прически, которые демонстрирует на концертах и в социальных сетях. А в этот раз она похожа чуть ли не на подростка – тоненькие брови, пухлые губы и кожа без намека на грим.



Cardi B без макияжа / The Daily Mail



Cardi B без макияжа / The Daily Mail

Как выглядит звезда без макияжа и с ним: фотопоривняння