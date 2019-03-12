Как подросток: эпатажную певицу Cardi B поймали на публике без макияжа

66 Читати новину українською
Cardi B без макияжа
Cardi B без макияжа / www.dailymail.co.uk

Знаменитая звезда социальных сетей и популярная певица Cardi B (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) засветилась на улице без макияжа. Она только вернулась из роскошного отдыха в Мексике и сразу попала под "прицел" папарацци.

26-летняя исполнительница выходила из своей машины в Нью-Йорке в окружении многочисленной охраны, как журналисты застали ее в домашнем образе без макияжа. Звезда была одета в синий спортивный костюм с белыми кроссовками, дополнив свой look длинным и ярким маникюром и серебристыми аксессуарами. Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте также: Австралийская актриса Кейт Бланшетт очаровала новой сменой имиджа


Cardi B без макияжа / The Daily Mail

Однако ее естественная прическа и лицо без макияжа произвели настоящий фурор в сети! Ведь Cardi B знаменита не только своими успешными синглами и скандальностью (ее неоднократно вызывали в суд за драки), но и эпатажным стилем, из-за чего она часто делает яркий макияж и экстравагантные прически, которые демонстрирует на концертах и в социальных сетях. А в этот раз она похожа чуть ли не на подростка – тоненькие брови, пухлые губы и кожа без намека на грим.


Cardi B без макияжа / The Daily Mail


Cardi B без макияжа / The Daily Mail

Как выглядит звезда без макияжа и с ним: фотопоривняння

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

 

blog_ava
ДТП с участием актеров "Дизель Шоу": родственники Марины Поплавской сделали заявление
сегодня
774
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Cardi B Красота
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
сегодня 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
110
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1032
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
735
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 918
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11 марта 10:52 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11330
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук