Как похудеть на килограмм за утро: лайфхак от Анны Ризатдиновой

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова на каждом фото демонстрирует свою стройную и спортивную фигуру. Ей может позавидовать едва ли не каждая девушка. Анна поделилась секретом, как с помощью соблюдения ежедневных правил можно сбросить лишний вес.

Ни для кого не секрет, что для идеальной фигуры нужно правильно питаться и заниматься спортом. Однако олимпийская призерка рекомендует придерживаться простых правил, которые могут пригодиться для того, чтобы ваша фигура была в желаемом состоянии.

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Анна призналась, что каждое утро становится на весы. По словам девушки, так ей легче понять, сколько калорий может употребить в течение дня. Если стрелки не достигают определенной цифры, то она не ограничивает себя в еде. Ризатдинова говорит, что такой прием может быть полезным для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов.

Также Анна отметила, что для того, чтобы разбудить организм и настроиться на позитив, она каждое утро занимается йогой. На упражнения тратит 30 минут.

Знаменитость отметила, что она не ходит в тренажерный зал.

Для себя я выбрала бег и йогу. Если мне надо быстро избавиться от лишних килограммов, то утром начинаю бегать. Поверьте, это такой кайф: дышать свежим воздухом, слушать любимые треки и терять лишние килограммы,

– поделилась спортсменка.

После четырех километров бега Ризатдинова теряет один килограмм.

Гимнастка также делится милыми видео, на которых делает физические упражнения вместе с маленьким сыном Романом.