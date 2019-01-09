Как похудеть после новогодних праздников: действенные советы от диетолога

Новогодние праздники оставили после себя несколько лишних килограммов, тусклую и обезвоженный кожу, а также совершенно сбитый режим дня. Как вернуться в физическую форму и начать эффективно работать после праздников – читайте в материале.

Не дублируйте собственный стресс

Диетолог компании Performance Food Мария Алисова утверждает, что после новогодних праздников не нужно сразу устраивать разгрузочный день. Наиболее правильным решением будет просто вернуться к своему привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания.

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Идеальный вариант после праздников — 4-разовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов. Ужинать следует не позже чем за 2 часа до сна.

Разгрузочный день, конечно, можно устроить. Но только через 4-5 дней и лучше на выходных. Только не выбирайте такой разгрузочный день, где придется голодать! Лучшие варианты – это нежирный творог, гречка и белое мясо.

Ложитесь спать вовремя

Во время праздников вы часто могли ложиться спать под утро и еще после выпитого алкоголя. В течение дня вы неизбежно чувствовали себя усталым. К тому же, некачественный сон также сказывается на фигуре не лучшим образом.

Когда мы спим, организм вырабатывает гормон картизол, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна. Ложитесь ежедневно не позже 22:30 и спите по 7-8 часов.

Восстановите водный баланс

В день необходимо выпивать 1,5-2 литра жидкости — это уже далеко ни для кого не новость. 50% из нее должна составлять чистая негазированная вода, а остальные 50% — неконцентрированные чаи и отвары, например, с шиповника, или ромашка. С их помощью можно устроить легкую детоксикацию организма.

Больше двигайтесь

Набор веса в период новогодних праздников на практике составляет около 3-4 килограммов. Если всю первую неделю января вашим любимым видом спорта была прогулка к холодильнику и обратно, начинайте вводить физическую нагрузку постепенно. После работы немного прогуляйтесь, сходите с друзьями на каток.

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И если вы себе в новогоднюю ночь в очередной раз желаете похудеть, то приобрести абонемент в зал — тоже будет нелишне. Но результаты будут только тогда, когда вы начнете ходить на регулярные тренировки.