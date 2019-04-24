Как покрасить яйца в золотой цвет на Пасху: оригинальные идеи с фото

Пасха – самый большой православный праздник, который символизирует торжество веры, победу над грехом и смертью, начало новой жизни. Одна из главных традиций этого праздника – красить яйца.

Существует много красителей (натуральных и промышленных), с помощью которых можно сделать яйца на Пасху 2018 красивыми и оригинальными. Очень празднично выглядят "золотые" яйца. Можно красить яйца в такой цвет полностью или использовать золото лишь частично.

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Перед тем, как покрасить яйца в золотистый цвет, яйца нужно специально подготовить, чтобы краска ложилась равномерно.

Как подготовить яйца к окрашиванию на Пасху 2018:

– чтобы яйца не лопнули во время варки – достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки. Или можете подержать их в холодной воде в течение 15 минут;

– перед окрашиванием хорошо вымойте яйца с мылом. Лучше использовать для мытья старую зубную щетку;

– после того как вы покрасите яйца – натрите каждое из них салфеткой, пропитанной растительным маслом. Это придаст глянцевый блеск.

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Как покрасить яйца на Пасху в золотой цвет

Полностью закрасить поверхность яйца вы сможете только специальной краской, после нанесения которой золотое яйцо есть уже не стоит, а можно использовать, как сувенир. Лучше использовать аэрозольную краску – ею удобнее покрывать яйца.

Яйца, окрашенные промышленной краской, лучше не употреблять в пищу

Для этого подготовленные яйца следует поместить на подставку (можно взять обычную крышку из-под бутылки) и покрыть краской в несколько слоев. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Красить яйца нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Покрасить яйца в золотой цвет на Пасху очень легко и просто

Такие яйца, как мы уже писали, не стоит есть. Но есть и другие варианты окраски яиц в золотистый цвет, которые являются безопасными, а значит их можно будет потом съесть.

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"Золотистые" яйца с фольгой на Пасху



Такая техника окрашивания позволит употреблять в пищу яйца. В качестве клея используется чеснок, поэтому запах все же останется. Если заменить чеснок на обычный клей – результат будет таким же, но яйцо уже нельзя будет есть.

Промышленный клей можно заменить соком чеснока

Что нужно:

– окрашенные и сваренные яйца,

– золотистая фольга;

– чеснок;

– кисточка с грубым ворсом.



Лучше покрасить яйца в луковой шелухе, а уже потом покрывать фольгой (эти цвета лучше сочетаются). Но вы можете выбрать любой другой цвет, который вам нравится.

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Как покрасить "золотые" яйца с фольгой:



1. Раздавите чеснок – мы будем использовать только сок (это и будет "клеем). Тонкой кисточкой смажьте поверхность уже сваренных яиц и оберните золотистой фольгой.

2. Оставьте яйца сохнуть на минут 30-40. Кисточкой с грубым ворсом очистите поверхность яйца от лишней фольги.

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"Золотистые" яйца с блестками на Пасху

Еще один вариант для отделки яиц – это золотистые блестки. Вы также можете использовать клей или чесночный сок.

Что нужно:

– окрашенные и сваренные яйца;

– чеснок (или клей);

– мелкие блестки.

Пасхальные яйца с блестками выглядят особенно празднично

Как покрасить "золотистые" яйца с блестками на Пасху:

1. Тонкой кисточкой нанесите на яйца клей или чесночный сок. Вы можете рисовать произвольные рисунки – опирайтесь только на собственную фантазию.

2. После этого быстро посыпьте яйца золотистыми блестками и оставьте до полного высыхания.

Для лучшего результата используйте мелкие блестки



Светлой Пасхи!